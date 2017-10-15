Американська компанія вимагає заборонити виробництво iPhone в Китаї

Американська компанія Qualcomm подала в суд на Apple і вимагає заборонити продаж і виробництво iPhone в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Qualcomm заявила, що Apple використовує ряд її патентів, не виплачуючи за них ліцензійні платежі.

"Apple використовує винайдені Qualcomm технології і не платить за них", - зазначила представник компанії Крістін Трімбл.

Qualcomm отримує основний обсяг виручки від виробництва і продажу чіпів для мобільних телефонів, але більшу частку її прибутку складають ліцензійні платежі. Згідно з оцінками аналітиків, платежі Apple становлять 2 млрд доларів виручки Qualcomm.

Нагадаємо, в січні Apple через суд звинуватила Qualcomm в монополізації ринку і виграла суд на 773 млн доларів.

12 вересня відбулася презентація Apple, де презентували нові моделі - iPhone 8 / iPhone 8 Plus і iPhone X.

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Економічна правда