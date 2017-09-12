Apple представила новий iPhone X

Компанія Apple представила новий телефон iPhone X, який значно відрізняється від всіх попередніх розробок компанії.

Про це повідомляє Meduza.

У iPhone X дисплей займає практично всю лицьову поверхню телефону.

Діагональ екрану складає 5,8 дюйма. Новий дисплей отримав назву Super Retina, в Apple його називають найкращою своєю розробкою.

У iPhone X немає кнопки "Home", яка раніше була у всіх попередніх моделях айфонів.

Корпус телефону зроблений зі скла. Він доступний в двох кольорах - срібний і "космічний сірий".

Новий телефон здатний розпізнавати обличчя власника, в тому числі в темряві, завдяки новим сенсорам на лицьовій панелі. Для розпізнавання осіб використовується технологія нейромереж. Технологія отримала назву Face ID, вона замінить розпізнавання відбитків пальців Touch ID.

В Apple стверджують, що розпізнавання особи і розблокування телефону буде працювати навіть в тому випадку, якщо власник змінить зачіску або стане носити окуляри. Компанія стверджує, що технологію вкрай складно зламати: сенсор не дозволить розблокувати телефон за допомогою роздрукованої фотографії власника і навіть тривимірної маски.

Apple стверджує, що система розпізнавання осіб помилково спрацьовує тільки в одному випадку з мільйона.

Коштувати новий iPhone X буде $999 - $1099.