Презентація iPhone 8
За даними інсайдерів, Apple представить три нові моделі: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Крім того, очікуються наступне покоління годинників — Apple Watch Series 3 з підтримкою LTE, а також приставку Apple TV з підтримкою 4K-графіки і нові навушники AirPods.
"Ми створили безпрецедентний девайс", — Тім Кук.
Технології змінюють світ, каже Кук.
Поки айфону немає - хвилинка жартів.
Samsung design team Right now -#AppleEvent pic.twitter.com/zLwtrS7nnh— Hilarious Tweets 💯 (@TrollAjithMemes) 12 сентября 2017 г.
Ігри на Apple TV? Сумнівне задоволення.
Apple домовилися про продаж 4К контенту по ціні HD. Apple TV запрацював ще у 7 країнах світу, окрім США.
Apple TV 4К отримав новий процесор А10Х. З підтримкою HDR!
Guess what?
Замовлення розумного годинника можна зробити з 15 вересня, а доступні Apple Watch - з 22.
Буде дві моделі: $329 і $400.
Перша за 329 дол буде без підтримки стільникового зв’язку, за 400 дол - з підтримкою.
В новые Apple Watch уже интегрирована электронная сим-карта, чтобы не увеличивать размер устройства. #AppleEvent pic.twitter.com/9gM5Bnwe9z— Darren Lingters (@Darren_Lingters) 12 сентября 2017 г.
Схоже, що Apple Watch 3 немає роз’єму під SIM-карту. Оператори в США будуть підключати годинник напряму?
Phone calls on your wrist...What a time! #AppleEvent pic.twitter.com/WfdxAJQNTo— CNN Tech (@cnntech) 12 сентября 2017 г.
Процесор на 70% швидше, Siri нарешті заговорила в Apple Watch.
Apple Watch став повністю автономним.
Apple Watch Series 3 нарешті отримав модуль стільникового з’язку.
Apple Watch 4 має найкращий датчик серцебиття.
Джефф Вільямс з Apple розповідає, що сьогодні монітор серцебиття у Apple Watch найбільш популярний у світі.
З моменту запуску Apple Watch попит на розумний годинник зріс на 50%. У минулому році Apple Watch були номер 2 годинники у світі.
У 2017 році Apple Watch зайняли перше місце за об’ємами продажів серед годинників, обійшовши навіть Rolex.
Тім Кук: "Сьогодні Apple підготувала неймовірні продукти".
Якщо ви раптом забули, то перший айфон 10 років тому презентував Стів Джобс.
Держите панорамочку #AppleEvent pic.twitter.com/Rce6UB5mss— Apple Pro (@RealApplePro) 12 сентября 2017 г.