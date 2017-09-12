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Презентація iPhone 8

Презентація iPhone 8

Вівторок, 12 вересня 2017, 19:50
Сьогодні, 12 вересня о 20:00 за київським часом Apple розпочне презентацію iPhone 8. Презентація вперше відбудеться в Steve Jobs Theater, який розташований в новітньому кампусі Apple Park в Купертіно.

За даними інсайдерів, Apple представить три нові моделі: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Крім того, очікуються наступне покоління годинників — Apple Watch Series 3 з підтримкою LTE, а також приставку Apple TV з підтримкою 4K-графіки і нові навушники AirPods.

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