Нова операційна система iOS 11 від Apple: Що нового?
Американська корпорація Apple представила нову версію мобільної операційної системи - iOS 11 для телефонів iPhone і iPad. У компанії назвали нову операційну систему великим кроком для iPhone і гігантським стрибком для iPad.
Економічна правда зібрала основні нововведення нової операційної системи.
Новий пункт управління
В iOS 11 повністю переробили пункт управління, який з'являється, якщо потягнути пальцем від нижнього краю екрану смартфону.
Всі функції і додатки тепер вміщаються на одному екрані, а не на двох, як це було в попередній версії. Також у користувача з'явилася можливість самостійно додати в нього необхідні функції і додатки.
При цьому, ЗМІ вказують на одну проблему: частина функцій Apple сховалася всередині інших.
"Наприклад, щоб знайти Night Shift, треба затиснути палець на слайдері яскравості екрану; AirDrop і режим модему ховаються за довгим натисканням на панель з авіарежімом і Wi-Fi ", - пише "Медуза".
Разом з пунктом управління, змінився і екран блокування з повідомленням.
"Щоб відкрити повідомлення, змахніть вгору з нижньої частини екрану. Тут ви побачите як недавні, так і пропущені повідомлення", - йдеться в релізі компанії.
Live Photos і нові фільтри для фото
Live Photos - це коротке відео, яке "айфон" записує, коли робить фото. Apple представила функцію Live Photos в 2015 році разом з прошивкою iOS 9 і помітно посилила її в новій операційній системі.
Тепер користувачі самі можуть редагувати ці короткі відео і вибирати кадр для фото.
Крім того, у користувачів з'явилася можливість створювати короткі анімації. Тепер ролік Live Photos можна закільцювати в режимі "Петля", пустити туди-сюди в режимі "Маятник" або змастити рухомі об'єкти в режимі "Довгої витримки".
Також в камері з'явилися нові фільтри для фотографій: Яскравий, Ефектний, Срібний та інші. Крім того, в Apple відзначають, що в новій операційній системі знімки будуть займати менше місця при тій же якості зображення.
Оновлений магазин додатків App Store
В Apple відзначають, що нове оновлення - це найбільша подія в історії App Store з моменту появи додатків. Через те, що Apple зібрала команду редакторів, які будуть стежити за новими іграми і додатками, App Store буде походити на міні-журнал. У компанії обіцяють щоденні статті, поради та рекомендації для додатків та ігор, добірки і дайджести з програмами та іграми дня.
Siri стала розумнішою
Голосовий помічник Siri в новій операційній системі також зазнав змін.
В офіційному релізі говориться, що передові технології машинного навчання та інтелектуальні алгоритми допоможуть Siri говорити більш реалістичним, живим голосом.
"Розкажіть Siri, ким вам припадають ті чи інші люди в списку контактів: хто з них мама, тато, кохана дівчина або дружина. І Siri стане розуміти, про кого йде мова, коли ви будете згадувати ці слова", - пропонують в компанії Apple.
Режим "Не турбувати" для водіїв
iPhone навчився розуміти, знаходиться користувач за кермом чи ні і блокуватиме розмови та повідомлення. При цьому кожен, хто захоче поспілкуватися з водієм, автоматично отримає попередження, що користувач зараз за кермом.
Нова клавіатура
Якщо затримати палець на кнопці з глобусом, можна вибрати набір тексту однією рукою - клавіші з літерами миттєво перемістяться ближче до великого пальця.
Доповнена реальність
Крім ряду таких нововведень, як новий дизайн App Store і більш "людяна" Siri, в новітній операційній системі з'явиться AR - технологія доповненої реальності.
"Використовуючи сучасні технології доповненої реальності, ви зможете віртуально зробити ремонт у себе в квартирі, погуляти по місту, в якому ніколи не бували, або навіть приміряти нову тату", - обіцяє Apple.
З якими пристроями сумісна?
|
iPhone
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iPad
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iPod
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iPhone X
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iPad Pro 12,9 дюйма
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iPod touch
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iPhone 8
|
iPad Pro 12,9 дюйма
|
iPhone 8 Plus
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iPad Pro 10,5 дюйма
|
iPhone 7
|
iPad Pro 9,7 дюйма
|
iPhone 7 Plus
|
iPad Air 2
|
iPhone 6s
|
iPad Air
|
iPhone 6s Plus
|
iPad
|
iPhone 6
|
iPad mini 4
|
iPhone 6 Plus
|
iPad mini 3
|
iPhone SE
|
iPad mini 2
|
iPhone 5s
Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація Apple, де презентували нові моделі - iPhone 8 / iPhone 8 Plus і iPhone X.
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Економічна правда
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