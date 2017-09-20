Нова операційна система iOS 11 від Apple: Що нового?

Американська корпорація Apple представила нову версію мобільної операційної системи - iOS 11 для телефонів iPhone і iPad. У компанії назвали нову операційну систему великим кроком для iPhone і гігантським стрибком для iPad.

Економічна правда зібрала основні нововведення нової операційної системи.

Новий пункт управління

В iOS 11 повністю переробили пункт управління, який з'являється, якщо потягнути пальцем від нижнього краю екрану смартфону.

Всі функції і додатки тепер вміщаються на одному екрані, а не на двох, як це було в попередній версії. Також у користувача з'явилася можливість самостійно додати в нього необхідні функції і додатки.

Було

Стало

При цьому, ЗМІ вказують на одну проблему: частина функцій Apple сховалася всередині інших.

"Наприклад, щоб знайти Night Shift, треба затиснути палець на слайдері яскравості екрану; AirDrop і режим модему ховаються за довгим натисканням на панель з авіарежімом і Wi-Fi ", - пише "Медуза".

Разом з пунктом управління, змінився і екран блокування з повідомленням.

"Щоб відкрити повідомлення, змахніть вгору з нижньої частини екрану. Тут ви побачите як недавні, так і пропущені повідомлення", - йдеться в релізі компанії.

Live Photos і нові фільтри для фото

Live Photos - це коротке відео, яке "айфон" записує, коли робить фото. Apple представила функцію Live Photos в 2015 році разом з прошивкою iOS 9 і помітно посилила її в новій операційній системі.

Тепер користувачі самі можуть редагувати ці короткі відео і вибирати кадр для фото.

Крім того, у користувачів з'явилася можливість створювати короткі анімації. Тепер ролік Live Photos можна закільцювати в режимі "Петля", пустити туди-сюди в режимі "Маятник" або змастити рухомі об'єкти в режимі "Довгої витримки".

9to5mac

Також в камері з'явилися нові фільтри для фотографій: Яскравий, Ефектний, Срібний та інші. Крім того, в Apple відзначають, що в новій операційній системі знімки будуть займати менше місця при тій же якості зображення.

Оновлений магазин додатків App Store

В Apple відзначають, що нове оновлення - це найбільша подія в історії App Store з моменту появи додатків. Через те, що Apple зібрала команду редакторів, які будуть стежити за новими іграми і додатками, App Store буде походити на міні-журнал. У компанії обіцяють щоденні статті, поради та рекомендації для додатків та ігор, добірки і дайджести з програмами та іграми дня.

Apple

Siri стала розумнішою

Голосовий помічник Siri в новій операційній системі також зазнав змін.

В офіційному релізі говориться, що передові технології машинного навчання та інтелектуальні алгоритми допоможуть Siri говорити більш реалістичним, живим голосом.

"Розкажіть Siri, ким вам припадають ті чи інші люди в списку контактів: хто з них мама, тато, кохана дівчина або дружина. І Siri стане розуміти, про кого йде мова, коли ви будете згадувати ці слова", - пропонують в компанії Apple.

Режим "Не турбувати" для водіїв

iPhone навчився розуміти, знаходиться користувач за кермом чи ні і блокуватиме розмови та повідомлення. При цьому кожен, хто захоче поспілкуватися з водієм, автоматично отримає попередження, що користувач зараз за кермом.

Apple

Нова клавіатура

Якщо затримати палець на кнопці з глобусом, можна вибрати набір тексту однією рукою - клавіші з літерами миттєво перемістяться ближче до великого пальця.

Доповнена реальність

Крім ряду таких нововведень, як новий дизайн App Store і більш "людяна" Siri, в новітній операційній системі з'явиться AR - технологія доповненої реальності.

"Використовуючи сучасні технології доповненої реальності, ви зможете віртуально зробити ремонт у себе в квартирі, погуляти по місту, в якому ніколи не бували, або навіть приміряти нову тату", - обіцяє Apple.

Apple

З якими пристроями сумісна?

iPhone iPad iPod iPhone X iPad Pro 12,9 дюйма

2-го покоління iPod touch

6-го покоління iPhone 8 iPad Pro 12,9 дюйма

1-го покоління iPhone 8 Plus iPad Pro 10,5 дюйма iPhone 7 iPad Pro 9,7 дюйма iPhone 7 Plus iPad Air 2 iPhone 6s iPad Air iPhone 6s Plus iPad

5-го покоління iPhone 6 iPad mini 4 iPhone 6 Plus iPad mini 3 iPhone SE iPad mini 2 iPhone 5s

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація Apple, де презентували нові моделі - iPhone 8 / iPhone 8 Plus і iPhone X.

Читайте також: Нова розробка від Apple: як iPhone буде доповнювати вашу реальність

Економічна правда