Apple представила iPhone 8/8 Plus

Компанія Apple представила нові моделі смартфона iPhone: 8 і 8 Plus.

Про це повідомляє Ain.ua.

Смартфон трохи оновив дизайн. Він буде доступний в трьох кольорах: сріблястому, сірому і золотистому. Динаміки в "вісімці" будуть на 25% голосніше.

Смартфон отримав новий 6-ядерний процесор, A11 Bionic, він на 70% швидше, ніж А11, також – новий графічний чіп на 30% швидше.

У об'єктивів камери діафрагма f1.8 і f2.8 що світліше, ніж у 7 Plus.

Під час презентації представники компанії також продемонстрували роботу деяких AR-додатків на новому смартфоні. Одна зі студій - Directive Games -продемонструвала свою AR-гру прямо на сцені. Під AR оптимізовані і камери, і процесор.