ЄБРР запропонував нові кандидатури до керівництва Нафтогазу

ЄБРР передав Україні перелік нових незалежних кандидатів до Спостережної ради Нафтогазу.

Про це президент ЄБРР Сума Чакрабарті сказав в інтерв’ю українській службі"Голосу Америки".

"Ми надали уряду перелік можливих кандидатур. Це особи, які, на нашу думку, є зацікавленими і зможуть сформувати нову раду якомога швидше. Ми зараз чекаємо на відповідь уряду", - повідомив Чакрабарті.

Звільнення незалежних членів Спостережної ради Нафтогазу в вересні цього року викликало занепокоєння міжнародних експертів та урядовців.

Тепер Нафтогаз має "просувати реформу корпоративного управління Нафтогазу вже з новим складом директорів", - стверджує Чакрабарті.

Очільник ЄБРР наголосив на необхідності зрозуміти причини відставки незалежних членів ради. На думку Чакрабарті, це рішення могло бути пов’язане з "розчаруванням тим, як приймаються рішення", він також відзначив "недостатню прозорість комерційної дисципліни", що може створювати нерівні умови для партнерів Нафтогазу.

Важливим фактором могло стати побоювання того, що вимога подавати електронні декларації на рівні з держслужбовцями передбачає кримінальну відповідальність за будь-які помилки.

"Це – спільна проблема в багатьох країнах, де ми проводимо свою діяльність. Достатньо часто в деяких культурах, якщо ти робиш помилку, ти боїшся переслідувань. Це – ключове питання: ми маємо його вирішити. Це не тільки для України, але важливе питання всюди. Це в культурі, яка походить зі старого комуністичного способу дії. Це означає, що люди не хотітимуть приймати рішення, бо якщо вони зроблять помилку – а в житті помилки трапляються – їх буде покарано. Мусимо розібратись з цим не тільки в Нафтогазі, але і в державних підприємствах в Україні та інших місцях", - заявив Чакрабарті.

Нагадаємо, 19 вересня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили піти у відставку.

Як повідомляла ЕП, навесні поточного року троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс і Пол Уорвік звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК.

Цю ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".

Чарльз Проктор на початку вересня повідомив, що залишить компанію 30 вересня.

3 квітня Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Загалом до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на ЕП.

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Економічна правда