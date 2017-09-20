Гройсман vs Нафтогаз. Як Коболєв ламає плани прем'єра

Чому незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" хочуть піти і як це пов'язано з бажанням Володимира Гройсмана контролювати держкомпанію. ЕП пояснює суть конфлікту, який тільки набирає оберти (Рос.)

"Нафтогаз Украины" застыл на пороге рокового события: независимые члены набсовета компании Пол Уорвик и Маркус Ричардс заявили о возможном уходе. Причина — паралич реформ отрасли, организованный Кабмином.

Впрочем, по информации ЭП, это вовсе не основной повод.

Угроза британцев уйти в отставку напрямую связана с планами Владимира Гройсмана увеличить количественный состав набсовета "Нафтогаза" представителями из своей орбиты влияния, и тем самым "размыть" большинство голосов, сосредоточенное вокруг главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Своей цели премьер планировал достичь 20 сентября, когда должна была определиться фамилия нового члена набсовета, но анонсированная британцами отставка может спровоцировать перенос этого плана.

Сдержит ли надолго это премьера? Поиск ответа на этот вопрос начнется в эти дни, но не только в Киеве, а и в Вашингтоне — главном форпосте Коболева, где в эти часы с официальным визитом гостит президент Петр Порошенко.

С чего начинался конфликт

Три года работы "Нафтогаза" под управлением Андрея Коболева вызывали разнополярные ощущения, но претензий к набсовету госкомпании не было даже у оппонентов СЕО НАКа.

Во многом так получилось благодаря сбалансированности органа: три из пяти кресел в НС занимали независимые члены (Пол Уорвик, Маркус Ричардс и Чарльз Проктор), а два остальных контролировались Кабмином (через Юлию Ковалив) и президентом (через Владимира Демчишина).

В такой конструкции набсовет был сформирован весной прошлого года с единственной целью — организовать внутри НАКа по-настоящему независимый от центральной власти страны орган, с помощью которого правление компании смогло бы проводить в жизнь непопулярные реформы.

Поначалу все так и было: Коболев с легкостью легализовывал нужные ему решения, используя для этого большинство голосов, которым обладали трое британцев.

"Коболев просто не просил независимых (членов НС – ЭП) о неправильных вещах, плюс он всегда соблюдал процедурность, что очень нравится западникам", — говорит собеседник ЭП в компании.

В формате "душа в душу" правление и набсовет "Нафтогаз Украины" проработали весь прошлый год. Но именно эта согласованность и создала проблемы.

В начале этого года британцы поддержали предложение Коболева уволить с должности главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, что шло наперекор решению премьер-министра. С этого момента и началось противостояние Коболева и Гройсмана.

"Первой "жертвой" премьера стала Юлия Ковалив. Несмотря на занимаемую должность в компании по квоте Кабмина, она часто играла на стороне Коболева", — объясняет собеседник в Кабмине. Как известно, в апреле этого Ковалив написала заявление "по собственному желанию".

Но настоящие проблемы у главы НАКа начались в марте 2017 года, когда Гройсман взялся за сужение его влиятельности.

"Расставлять флажки" вокруг председателя НАК было решено максимально эффективным путем: через "размывание" большинства голосов в набсовете — путем увеличения численного состава НС с 5 до 7 членов.

Формально два новых кресла должны были быть разделены по-честному: одно предназначалось под нового (четвертого) независимого члена НС, а другое – под нового (третьего) представителя набсовета от центральной власти.

Но получилось по-другому. Отбор кандидата на должность независимого члена набсовета НАК поручили комиссии, костяк которой сформирован из представителей правительства.

Британский демарш

На прошлой неделе рабочая группа номинационного комитета, функционирующего при Министерстве экономики, завершила отбор кандидатов на должность независимого члена набсовета. Фаворитом стал правительственный выдвиженец Игорь Митюков.

Таким образом Владимир Гройсман и рассчитывал перехватить почетную миссию куратора набсовета. Планы нарушило заявление членов набсовета.

Накануне "Нафтогаз" опубликовал предупреждение независимых членов наблюдательного совета об отставке "в связи со свертыванием реформ со стороны правительства".

Это не стало неожиданностью. Британцы еще весной предупреждали о возможном уходе как раз из-за бездействия Кабмина

С момента этого месседжа заявление на увольнение написал только один из трех — Чарльз Проктор.

Но все не так просто. Во-первых, если внимательно прочитать сообщение "Нафтогаза", то там говорится "о намерении уйти в отставку", а не об отставке Пола Уорвика и Маркуса Ричардса.

Во-вторых, обращает на себя внимание крайняя своевременность этого заявления: оно сделано буквально за ночь до назначенного на сегодня, 20 сентября, заседания номинационного комитета, на котором планируется утвердить вышеупомянутого Игоря Митюкова.

Что все это значит? У оппонентов Андрея Коболева простой ответ на этот вопрос.

"Коболев пытается заставить Гройсмана перенести заседание номинационного комитета, или отказаться от утверждения Митюкова в пользу альтернативной (реально независимой от власти – ЭП) кандидатуры", — говорит источник ЭП в НАК.

Кому-то эта стратегия главы "Нафтогаза" может показаться неэффективной: мол, Гройсмана сложно напугать отставкой двух британцев.

Но есть важные нюансы. "Сегодня Порошенко в Штатах. Завтра (21 сентября – ЭП) у него встреча с Трампом. Проводить ее в атмосфере сигналов из Киева о провале газовых реформ будет сложновато", — говорит источник ЭП.

Он предполагает, что именно по этой причине сейчас власть станет уговаривать Пола Уорвика и Маркуса Ричардса остаться, и как раз в этом контексте команда Гройсмана может согласиться на дискуссию о пересмотре кандидатуры на нового независимого члена набсовета.

Особенность сложившейся ситуации в том, что даже если события не станут развиваться по этому сценарию, и британцы действительно уйдут, Коболев все равно сохранить статус-кво.

Так, после отставки Уорвика и Ричардса набсовет теряет кворум, а вместе с ним правительство теряет возможность влиять на СЕО "Нафтогаза".

Очевидно, что после того как замена британцам будет найдена, работоспособность набсовета будет восстановлена. Но этот процесс может длиться очень долго: процедура отбора новых независимых членов набсовета занимает минимум два месяца, в течение которых Коболев может успеть укрепить свои позиции.

По словам собседеника ЭП из Кабмина, таким усилением может быть, например, победа во втором раунде Стокгольмского противостояния с "Газпромом", назначенного на ноябрь.