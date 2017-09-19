Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" звільняються через зрив реформ

Останні незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили піти у відставку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Своє рішення вони пов’язують зі згортанням реформ з боку уряду", - повідомляє прес-служба.

В своєму листі вони зазначають, що у квітні 2017 року вони вже висловлювали представникам Кабінету міністрів свою чітку позицію щодо невиконання урядом Плану реформування корпоративного управління Нафтогазу.

"Незважаючи на запевнення, які були надані членам наглядової ради представниками вищого політичного керівництва України, протягом останніх п’яти місяців не сталось жодних суттєвих зрушень вперед", - повідомляється у документі.

"Жодна з дій, які знаходяться під контролем уряду, не була виконана. Навпаки, рівень політичного втручання у роботу Нафтогазу продовжує зростати і став, на жаль, очевидною нормою", - йдеться у листі.

Зазначається, що у середу відбудеться брифінг керівництва групи "Нафтогаз" щодо цього рішення.

Як повідомляла ЕП, навесні поточного року троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс і Пол Уорвік звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК.

Цю ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".

Чарльз Проктор залишив компанію 30 вересня.

3 квітня Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Загалом до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на ЕП.

Економічна правда