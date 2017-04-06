Члени наглядової ради Нафтогазу натякають на звільнення

Четверо членів НАК "Нафтогаз України" натякнули, що можуть залишити посади.

Про це вони заявили у своєму зверненні до віце-прем’єра Кістіона.

Звернення підписали Пол Ворвік, Маркус Річардс, Чарльз Проктор та Юлія Ковалів.

"Питання, які викликають у нас суттєву занепокоєність та потребують суттєвого прогресу, включають дії уряду щодо корпоративного управління НАК, а також вирішення поточної кризи збору платежів, викликаної рядом законодавчих актів та дій, що входять до сфери відповідальності уряду", - йдеться в зверненні.

За їх словами, при "відсутності суттєвого прогресу у вирішенні згаданих питань до моменту проведення зборів, подальше продовження виконання нами функцій членів Наглядової Ради буде для нас неможливим та неприйнятним".

Члени наглядової ради заявили, що вони "мають пересвідчитися у наявності суттєвого прогресу щодо усіх згаданих питань до моменту проведення зборів - 30 квітня 2017 року".

Існують претензії з боку іноземних членів ради щодо необхідності подання декларації.

"Ми переконалися, що виконання усіх необхідних дій для іноземців є неможливим, а невиконання таких дій може потенційно привести до кримінального переслідування проти нас", - заявили вони.

"Звертаємо Вашу увагу на те, що незалежні члени Наглядової Ради підпадають під дію Закону Великої Британії про хабарництво (UK Bribery Act), а також Закону про корупцію за кордоном США (US FCPA), які мають далекосяжні наслідки для осіб, які вдаються до корупційних дій", - додали підписанти.

До наглядової ради Нафтогазу зараз входить п'ять членів: українці Юлія Ковалів і Володимир Демчишин та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

29 березня Кабмін прийняв рішення збільшити склад наглядової ради Нафтогазу з п'яти до семи чоловік.

Голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що збільшення кількості членів наглядової ради з правлінням не погоджувалося.

Економічна правда