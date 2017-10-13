ГПУ виявила "сміттєві" цінні папери на 25 мільярдів гривень

Генеральна прокуратура спільно з Національною поліцією розслідує масштабні факти маніпулювання на фондовій біржі з цінними паперами.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Установлено, що службові особи низки підприємств в Києві використовують суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виводу коштів у тіньовий обіг та переведення їх у готівку", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, отриманні цінні папери, вартість яких "штучно" завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації.

"Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб’єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків", - заявляють в ГПУ.

Таким чином, зазначають в прокуратурі, щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд гривень.

"В результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу "сміттєві" цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд гривень", - повідомляє прес-служба.

Досудове розслідування триває.

У четвер повідомлялося, що Генеральна прокуратура провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Економічна правда