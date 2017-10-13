ГПУ выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 миллиардов гривен
Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией расследует масштабные факты манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Установлено, что должностные лица ряда предприятий в Киеве используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, которые поступили за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода средств в теневой оборот и перевода их в наличные", - говорится в сообщении.
Как отмечается, полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.
"Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонении от уплаты налогов", - заявляют в ГПУ.
Таким образом, отмечают в прокуратуре, ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.
"В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время находятся в обращении "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен", - сообщает пресс-служба.
Досудебное расследование продолжается.
В четверг сообщалось, что Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Экономическая правда
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