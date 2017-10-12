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Генпрокуратура провела обшуки в Комісії з цінних паперів

Четвер, 12 жовтня 2017, 16:05
 

Генеральна прокуратура провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Про це сказано в повідомленні НКЦПФР.

"У приміщенні Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України проводила сьогодні обшук та інші дії в рамках досудового розслідування справи. Комісія сприяє всім законним діям слідчих і надає запитувані документи й необхідні роз'яснення. Стосовно співробітників комісії будь-яких позаштатних ситуацій не відбувається", - прокоментували в комісії.

На сьогодні НКЦПФР працює у штатному режимі.

Економічна правда

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НКЦПФР Генпрокуратура
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