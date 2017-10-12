Генпрокуратура провела обшуки в Комісії з цінних паперів
Четвер, 12 жовтня 2017, 16:05
Генеральна прокуратура провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Про це сказано в повідомленні НКЦПФР.
"У приміщенні Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України проводила сьогодні обшук та інші дії в рамках досудового розслідування справи. Комісія сприяє всім законним діям слідчих і надає запитувані документи й необхідні роз'яснення. Стосовно співробітників комісії будь-яких позаштатних ситуацій не відбувається", - прокоментували в комісії.
На сьогодні НКЦПФР працює у штатному режимі.
Економічна правда
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