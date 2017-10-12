OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про газ. За 9 місяців "Нафтогаз" закупив 17,5 мільярда кубометрів газу, що на 3,1 мільярда кубів більше, ніж за 9 місяців попереднього року.

Про авто на "бляхах". Народні депутати підготували законопроект про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про кібератаки. Служба безпеки попереджає про підготовку нових масштабних кібератак на державні структури й приватні компанії.

Про пенсії. Питання перерахунку пенсій громадянам, котрі проживають на непідконтрольних Україні територіях, законом не визначене і залишається відкритим.

Про рейдерів. З початку року Антирейдерський союз підприємців зареєстрував сімдесят випадків силових захоплень агропідприємств, і це вдвічі більше, ніж було за весь 2016 рік.

Про МВФ. Офіційна делегація України у складі керівництва Національного банку, Міністерства фінансів та Мінекономіки відбули до Вашингтону для участі у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Про дороги. У 2017 році в Україні буде капітально відремонтовано близько 2 тисяч кілометрів автомобільних доріг із запланованих 2,5 тисячі кілометрів, у зв'язку з недостатнім фінансуванням.

Про обшуки. Генеральна прокуратура провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

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