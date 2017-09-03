OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Головні події вихідних, 2-3 вересня

Про Укрзалізницю. "Укрзалізниця" планує закупити нові швидкісні денні поїзди за державні кошти.

Про борги. Україна виплатила відсотковий дохід на суму 505 мільйонів доларів за випущеними у 2015 році в рамках боргової операції єврооблігаціями.

Про Bitcoin. Вартість біткоїна вперше перевищила 5 тисяч доларів, встановивши новий історичний рекорд.

Про фінансову допомогу. Представництво Європейського Союзу в Україні прогнозує виділення Україні чергового траншу в розмірі 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги в січні 2018 року.

В той же час, Японія виділила Україні 1,86 мільярда доларів з березня 2014 року в рамках різних проектів.

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Економічна правда запускає нову рубрику: "Тиждень у графіках". Кожної суботи ми будемо публікувати для вас 4-7 графіків, які демонструють певні економічні процеси та тенденції, що відбуваються в Україні і світі