OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Головні події вихідних, 2-3 вересня
Про Укрзалізницю. "Укрзалізниця" планує закупити нові швидкісні денні поїзди за державні кошти.
Про борги. Україна виплатила відсотковий дохід на суму 505 мільйонів доларів за випущеними у 2015 році в рамках боргової операції єврооблігаціями.
Про Bitcoin. Вартість біткоїна вперше перевищила 5 тисяч доларів, встановивши новий історичний рекорд.
Про фінансову допомогу. Представництво Європейського Союзу в Україні прогнозує виділення Україні чергового траншу в розмірі 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги в січні 2018 року.
В той же час, Японія виділила Україні 1,86 мільярда доларів з березня 2014 року в рамках різних проектів.
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