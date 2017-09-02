"Укрзалізниця" планує закупити нові швидкісні поїзди

"Укрзалізниця" планує закупити нові швидкісні денні поїзди за державні кошти.

Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає прес-служба компанії.

"Швидкісні поїзди користуються попитом в Україні - поїздки ними зручні і економлять час, тому спільно з парламентом і урядом будемо працювати над реалізацією програми закупівлі їх у 2018 році за державні кошти", - сказав Кравцов.

Керівник "Укрзалізниці" також наголосив на необхідності збільшення фінансування для розвитку сегмента пасажирських перевезень залізничним транспортом.

Як повідомлялося, в першому півріччі 2017 року швидкісними поїздами "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" скористалися понад 2,43 млн пасажирів, що на 761 тисячу більше, ніж за відповідний період минулого року.

Загальна заповнюваність швидкісних поїздів становила 92%.

На початку року Євген Кравцов на посаді першого заступника міністра інфраструктури заявляв, що у 2017 році філія ПАТ "Укрзалізниця" "Українська швидкісна залізнична компанія" має намір купити 4 міжрегіональних швидкісних поїзди локомотивної тяги у 5-вагонній комплектації.

На сьогодні в складі Української залізничної швидкісної компанії працює 10 електропоїздів компанії Hyundai Rotem та 2 поїзди Skoda.