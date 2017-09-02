Вартість Bitcoin вперше перевищила 5 тисяч долларів

Вартість біткоїна вперше перевищила 5 тисяч доларів, встановивши новий історичний рекорд.

Про це повідомляє CoinDesk.

Близько 5:25 (за київським часом) 2 вересня курс криптовалюти становив 5012,66 долара.

На китайській біржі OKCoin вартість досягала 5149 доларів.

Станом на 10 ранку за Києвом вартість криптовалюти за даними CoinDesk становила 4761,71 долара.

Нагадаємо, 1 серпня криптовалюта Bitcoin розділилася на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення.

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin в даний час не має певного правового статусу в Україні. За даними Національного банку України визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод з ним у світі.

Нацбанк України почав діалог з Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для вироблення спільної позиції щодо правового статусу Bitcoin і його регулювання.

Рекомендуємо почитати: Біткойн. Золота лихоманка 21 сторіччя

Читайте також: Полювання на "майнерів", або Як у святошинському басейні випливли біткоїни