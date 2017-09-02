Японія надала 1,9 мільярда доларів допомоги Україні за 3 роки

Японія виділила Україні 1,86 мільярда доларів з березня 2014 року в рамках різних проектів.

Про це йдеться у матеріалах посольства Японії в Україні.

Найбільшу частину коштів становить кредит розміром 1,1 мільярда доларів на проект модернізації Бортницької станції аерації. Проект почався у червні 2015 року.

У липні 2014 року та грудні 2015 року надійшли транші загальним розміром 400 мільйонів доларів для підтримки держбюджету.

Крім того, була надана грантова допомога на різні проекти, зокрема на закупівлю медичного обладнання, відновлення інфраструктури східних областей, підтримку вимушених переселенців та Національну поліцію.

Загальна сума допомоги японською стороною з часу встановлення дипломатичних відносин становила 3,1 млрд доларів.

Серед найбільших проектів - кредит на будівництво терміналу "D" аеропорту "Бориспіль", надання медичного обладнання лікарні "Охматдит" та допомога особам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС.

Важливе місце посідає допомога у сфері "зелених інвестицій". Так, було надано понад 1,5 тисячі гібридних авто для Національної поліції, проведено тепломодернізацію понад 370 шкіл та лікарень, а також модернізовано 135 вагонів київського метрополітену з використанням енергозберігаючих технологій.

Олександр Колесніченко, ЕП