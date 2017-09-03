ЄС виділить Україні наступні 600 мільйонів євро не раніше січня

Представництво Європейського Союзу в Україні прогнозує виділення Україні чергового траншу в розмірі 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги в січні 2018 року.

Про це повідомив перший секретар відділу торгівлі та економіки представництва ЄС Жослін Гітон інтерв'ю Українським Новинам.

"Я хотів би підкреслити, що терміни - це суто технічне питання. Може бути невелика технічна затримка в декілька тижнів між прийняттям рішення і безпосередній виплатою, але якщо все буде добре, то транш буде наданий на самому початку наступного року", - сказав Гітон.

Він повідомив, що Європейський Союз очікує виконання Україною всіх умов, які дозволили б їй одержати цей транш, включаючи скасування заборони Верховною Радою на експорт деревини.

"Ми все ще чекаємо, що всі умови будуть виконані. Оскільки питання дійсно є однією з умов відповідного меморандуму про взаєморозуміння, ми сподіваємося на його рішення у встановлені терміни", - сказав він.

В результаті цієї виплати загальна макроекономічна допомога, яку ЄС поширить на Україну з 2014 року, досягне 2,81 млрд євро, що є найбільшим обсягом макроекономічної допомоги, наданої ЄС будь-якій країні, що не входить в ЄС.

Як повідомлялося, у березні 2017 року Єврокомісія схвалила виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 12 вересня для аналізу виконання Україною Меморандуму про співпрацю з фондом.