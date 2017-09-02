Україна виплатила 500 мільйонів доларів кредиторам - ЗМІ

Україна виплатила відсотковий дохід на суму 505 мільйонів доларів за випущеними у 2015 році в рамках боргової операції єврооблігаціями.

Про це "Українським Новинам" повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Платіж пройшов, операція успішно завершена", - повідомили агентству в прес-службі.

Загальна сума платежу становила 505 млн доларів.

У жовтні 2015 року власники 13 з 14-ти випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію.

Тоді згоди не було отримано тільки за єврооблігаціями на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року, які були викуплені Росією.

Нові суверенні єврооблігації були випущені 12 листопада 2015 на загальну суму 11,95 млрд доларів з погашенням у 2019-2027 роках під 7,75% річних, а державні деривативи - на 2,92 млрд доларів.

Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.

Нагадаємо, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

3 серпня Україна здійснила першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.

Нагадаємо, екс-голова НБУ Валерія Гонтарева повідомляла, що 2017 року Україна повинна виплатити близько 2,6 млрд доларів за зовнішнім боргом.

Станом на червень 2017 року чисті валютні резерви НБУ становили 4,98 мільярда доларів.

Як повідомлялося, загальний розмір міжнародних резервів НБУ в липні становив 18 мільярдів доларів.