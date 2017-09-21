OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події четверга, 21 вересня.

Про банки. Екс-голову банку "Національний кредит" підозрюють в розкраданні 4 мільйонів гривень.

Про євробонди. Європейський банк реконструкції і розвитку стурбований розміщенням єврооблігацій України.

Про вугілля. Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила, що залучила компанію "Екскомсервіс" до транспортно-експедиційного обслуговування на прозорих умовах.

Про борги. Державни Укрексімбанк може забрати у "Континіуму" молокозавод "Галичина" за мільярдний борг.

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Від стартапа до конкурента Apple: як Китай вирощує техногігантів

Чому китайська продукція в Україні та світі користується високим попитом або як компанія Huawei лише за 6 років стала головним конкурентом Samsung і Apрle? Про це в репортажі ЕП з Шеньчженя