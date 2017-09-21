OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні події четверга, 21 вересня.
Про банки. Екс-голову банку "Національний кредит" підозрюють в розкраданні 4 мільйонів гривень.
Про євробонди. Європейський банк реконструкції і розвитку стурбований розміщенням єврооблігацій України.
Про вугілля. Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила, що залучила компанію "Екскомсервіс" до транспортно-експедиційного обслуговування на прозорих умовах.
Про борги. Державни Укрексімбанк може забрати у "Континіуму" молокозавод "Галичина" за мільярдний борг.
Тексти дня
Від стартапа до конкурента Apple: як Китай вирощує техногігантів
Чому китайська продукція в Україні та світі користується високим попитом або як компанія Huawei лише за 6 років стала головним конкурентом Samsung і Apрle? Про це в репортажі ЕП з Шеньчженя
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