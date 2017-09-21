Від стартапа до конкурента Apple: як Китай вирощує техногігантів

Чому китайська продукція в Україні та світі користується високим попитом або як компанія Huawei лише за 6 років стала головним конкурентом Samsung і Apрle? Про це в репортажі ЕП з Шеньчженя.(Рос.)

Китайская компания Huawei заняла второе место в Украине по количеству проданных смартфонов, нарастив долю рынка до 13%. Год назад цифра была в два раза меньше.

Такого стремительного увеличения объемов продаж у компании не было ни в одной стране. В сентябре 2017 Huawei заняла второе место в мире после Samsung по количеству проданных смартфонов, обогнав Apрle.

Топ-менеджмент воодушевлен беспрецедентным ростом бизнеса.

Если в 2016 году их выручка от продажи смартфонов составила 30 млн дол, то в 2017 они ожидают получить 90 млн дол. В 30 странах гаджеты китайской компании занимают более 15% рынка.

Почему продукция китайского производителя в Украине и мире пользуется столь высоким спросом? Как эта компания всего за 6 лет стала главным конкурентом Samsung и Apрle? И какую роль сыграло правительство Китая в истории о превращении скромного предприятия в одну из ведущих мировых телекоммуникационных компаний?

Об этом в репортаже "Экономической правды".

Город-сказка, город-мечта

Huawei появилась всего 30 лет назад в виде скромного стартапа 44-летнего китайца Рен Женфея. Располагая капиталом 3500 дол, он основал предприятие в небольшой китайской рыбацкой деревне под названием Шеньчжень.

Схема метро Шеньчжень (11,9 млн жителей). 8 линий, в среднем по 24 станции на каждой линии. За три года планируют закончить строительство еще 4 линий метро в среднем по 20 станций каждая и увеличить количество станций на 5 действующих линиях.

Вход в метро Шеньчженя.

А уже в 2016 году 180 тыс сотрудников Huawei принесли компании доход в размере 74,7 млрд дол. Для сравнения, проект госбюджета на 2018 год Украины с населением 42 млн чел предусматривает доходы в размере 877 млрд грн или 33,3 млрд дол по курсу на 17 сентября.

"30 лет назад много молодых предпринимателей предпочли приехать в Шеньчжень, чтобы открыть собственные компании, — рассказывает PR-директор потребительских продуктов Huawei Ада Ксу. — Тогда город получил статус специальной экономической зоны".

В 1979 году руководитель КНР Дэн Сяопин сделал из Шеньчженя специальную экономическую зону. Город должен был стать площадкой для экономических преобразований в рамках нового курса рыночных реформ и китайским ответом Гонконгу.

Гонконг — болезненный вопрос для КНР. Это одно из немногих наглядных свидетельств того, в каком упадке находилась китайская государственность до 50-х годов прошлого века. Исконно китайская территория Гонконга была под аннексией Великобритании более 100 лет.

Под ее протекторатом город вырос в один из ведущих финансовых центров Азии и мира. И Шеньчжень стал ключевым пазлом в долгосрочной стратегии правительства КНР по возвращению Гонконга под свой контроль.

Гонконг

Реализовывать эту стратегию в 1979 начала китайская госкомпания China Merchants и правительство КНР. Госкомпания создала в 10 км от границы с Гонконгом промышленную зону с целью привлечения гонконгских бизнесменов. А правительство открыло Шеньчжень (который буквально упирается в границу с Гонконгом — ЭП) для всего мира, чтобы уравнять конкурентные позиции с Гонконгом.

Это привело к тому, что много иностранных инвесторов открыли свой бизнес в Шеньчжене. Одновременно многие китайские компании, основанные в Шеньчжене, смогли выйти за пределы КНР, чтобы развивать свой бизнес на мировом рынке. Именно возможность выйти на мировой рынок и стала основной причиной для основания Huawei в Шеньчжене.

Ада Ксу, PR-директор потребительских продуктов Huawei показывает фотографию здания, где основатель Huawei снял первый офис фирмы — комнату площадью примерно 10 м кв. Сергей Светличный

Взлет по государственному заказу

До 1999 года, по словам Ады Ксу, доходы компании были очень низкими. Она объясняет это фокусом на внутренний рынок. В 1999 Huawei отправила за рубеж более 1000 сотрудников в составе локальных команд для развития бизнеса по всему миру. Этот ход обеспечил существенный рост денежного оборота. Но кардинальные перемены в истории предприятия произошли позже — в 2005 году.

С 2005 ежегодные денежные обороты компании начали расти по экспоненте. Этот "взлет" хорошо виден на графике из корпоративной презентации.

Обороты компании

Что произошло в истории компании в 2005 году? Этот вопрос корреспондент ЭП задал PR-директору. По ее словам, основная причина заключается в начале эпохи 3G связи. В 2005-2007 годах многие развивающиеся страны, в том числе Китай, вошли в эру 3G. "Китайское правительство начало строить сеть 3G, а затем 4G", — объясняет Ада Ксу.

В Китае, который занимает третье в мире место по размеру территории, развернулось бурное строительство сети мобильной связи третьего поколения. Huawei выступал в роли поставщика оборудования для несущих сетей китайских мобильных операторов. И самое интересное в том, что все три мобильных оператора Китая на 100% принадлежат государству.

"Правительство не дает нам никаких преференций, по сравнению с другими компаниями, — утверждает Ада Ксу. — Правительственное регулирование распространяется на всю индустрию. Если вы посмотрите на наших конкурентов в Китае, то увидите, что они тоже все росли с 2005 по 2010 год, потому что росла вся индустрия".

Между тем, вероятно именно сотрудничество с тремя госоператорами позволило Huawei стать одной из крупнейших в мире телекоммуникационной компанией. В настоящий момент бизнес-группа по работе с операторами приносит Huawei самый большой доход, по сравнению с двумя другими бизнес-группами — 42,5 млрд дол в 2016 году.

Доля дохода от китайского операторского рынка составляет более 50%. При этом в портфолио компании более 290 установленных промышленных сетей 4G по всему миру. Бизнес по производству смартфонов никак не мог повлиять на стремительный рост Huawei в 2005-2007 годах, потому что направление смартфонов было запущено в 2010-м.

Исследования Huawei

В Huawei, как и в правительстве КНР мыслят масштабно, в контексте долгосрочной перспективы.

"Мы сфокусированы только на телеком оборудовании, — говорит Ада Ксу. — Последние 10 лет мы ежегодно тратим на инвестиции в технологии примерно 10% дохода от продаж. Это означает, что только на R&D за последние 10 лет мы потратили 45 млрд дол.

Гидравлический симулятор нажатия пальца на сенсорный экран тестового смартфона. Прежде, чем начать промышленное производство все топовые смартфоны проходят этот и указанные ниже тесты.

Почему мы инвестируем 10% дохода в разработку и исследования? Потому что мы хотим создавать себе возможности в долгосрочной перспективе".

Гидравлический симулятор ситуации, когда люди кладут смартфон в задний карман и садятся на него.

Гидравлический симулятор скручивания смартфона вдоль оси.

Из 15 R&D-центров компании, 12 заняты исключительно разработкой смартфонов. В R&D задействованы 79 тыс сотрудников из 180 тыс, то есть 45%.

Симулятор падения телефона — крутящийся барабан.

Например, для того, чтобы запустить производство новой модели премиум-смартфона Mate Huawei потратила 10 месяцев на исследования и еще 5 месяцев на разработку концепции.

Комната для тестирования качества передачи радиосигнала смартфона

Под концепцией подразумевается, в частности, размер гаджета, внешний вид, возможные цены на него. Стоимость всех этих работ может превышать 100 млн дол.

Самыми перспективными технологиями в смартфонах на ближайшие 10 лет в Huawei видят искусственный интеллект (AI) и дополненную реальность (AR).

Система тестирования звуковых свойств смартфона. Помогает измерять и улучшать качество речи коммуникационных терминалов и сетей передачи данных.

"В смартфоне установлено множество сенсоров, датчиков, камер, поэтому он уже обладает способностью узнавать человека, познавать мир. Я думаю, что смартфон очень подходящее средство для того, чтобы соединить реальность и виртуальную реальность", — говорит один из топ-менеджеров потребительской бизнес-группы.

Система тестирования качества голосового вызова. Материалы "руки" и "головы", их форма, расположения относительно смартфона позволяют максимально точно имитировать реальный сценарий голосового общения реального человека.

Он надеется, что в будущем смартфон будет решать, какую информацию лучше всего показывать пользователю. Сейчас человек управляет смартфоном, но в перспективе гаджет станет умным помощников человека.

Еще в Huawei существует специальная команда разработчиков, которая занимается созданием гибких экранов. 2017 год не самое подходящее время для запуска гаджетов с гибкими экранами. Но в компании уверены, что именно форм-фактор, основанный на гибких экранах станет очень популярен на мировом рынке через 2-3 года.

Роль правительства

В компании всячески отвергают попытки связать успех бизнеса с поддержкой со стороны правительства. Тем не менее, решающая роль руководства КНР в этом успехе неоспорима. Скорее всего, эта роль не заключалась в назначении победителя тендера государственных операторов связи в обмен на банальные откаты. Просто правительство страны последовательно, методично, годами создавало правовые и инфраструктурные условия для взращивания таких мировых гигантов, как Huawei, ZTE, Lenovo, Meizu, Xiaomi.

Нужно учитывать, что в КНР без контроля правительства не происходят процессы масштабов перечисленных компаний. Этого не может быть просто потому что руководство страны тотально контролирует все мало-мальски значимые сферы жизни.

В Шанхае и Шеньчжене на улицах нет полицейских, но везде установлены видеокамеры и пункты вызова полиции.

В Шеньчжене на окнах почти всех жилых домов, независимо от этажа установлены металлические решетки.

Тот, кто не был в КНР и не знает ее историю видят в таком порядке вещей вопиющее нарушение основополагающих демократических свобод. Чего только стоит "Великий китайский файервол" — система фильтрации содержимого интернета. По большому счету, он блокирует доступ к мировому сегменту интернет, к facebook, google и другим популярным мировым ресурсам.

Но при более близком знакомстве с КНР причины рестрикций и доминирования государства во всех сферах жизни людей становятся понятными.

До 1949 года Китай был очень бедной страной. Ее полвека раздирали тяжелейшие внутриусобные войны и восстания. Государственные институции официального правительства Китая были крайне слабы.

Несмотря на их существование, территория страны была фактически поделена между китайскими милитарными группировками, которых едва ли не открыто финансово поддерживали Япония, США, Великобритания.

На фоне беспомощного правительства территория Китая стала местом политических игрищ СССР, Японии, Германии, Великобритании, США. В 1949 году при поддержке СССР к власти пришла Коммунистическая партия Китая. Но в отличие от СССР, КНДР и Кубы, приход коммунистов вероятно стало лучшим событием в современной истории Китая.

В Китае нередко можно встретить символику СССР

Последовательная и дальновидная политика КПК сделала из КНР мирового лидера по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них. Страна стала крупнейшим мировым экспортёром. КНР располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами.

Автобус полностью на электротяге китайского производства

Китай сегодня

За последние несколько десятилетий КНР достиг невиданных экономических высот. Шанхай и Шеньчжень — невероятно богатые, большие и современные города. По качеству городской инфраструктуры, городскому планированию, системы безопасности и объему инвестиций, Шанхай и Шеньчжень дадут фору не только европейским, но возможно и некоторым крупным американским мегаполисам.

Шанхай Сергей Светличный

Шанхай Сергей Светличный

Шеньчжень Сергей Светличный

При этом через несколько дней пребывания в Шанхае и Шеньчжене появляется стойкое ощущение, что китайцам "не по карману" их собственные достижения. Недавние жители бедных сел и провинций внезапно очутились в далеком будущем — переселились в современные города мирового класса.

Типичный квартал исчезающего "старого" Шанхая.

В исследовательских кампусах Huawei большинство сотрудников идут на обед и уходят с обеда практически не отрываясь от экрана смартфона. Возникает ощущение, что вся жизнь этих людей перенеслась из биологического тела в смартфон.

Декорации кардинально поменялись, хотя привычки и модели поведения остались прежними. Особенно отчетливо это чувствуется в культуре вождения китайцев, их поведении в общественных местах и общении друг с другом на улице.

Как же им удалось достичь беспрецедентного экономического процветания? В поисках ответа рассуждения неизбежно приводят к тезису о том, что это стало возможным благодаря тотальному государственному контролю 1,38 млрд человек и прозорливой экономической политике.

Интенсивность грузового и туристического судоходства по шанхайской реке Янцзы по меркам Киева невероятна

И все равно, когда снова и снова видишь великолепные пятиуровневые трехполосные дорожные развязки, сотни и сотни небоскребов, городскую инфраструктуру европейского уровня, скорее веришь в то, что Китаем управляет искусственный интеллект, а не коммунистическая партия.

Обычная дорожная развязка в Шанхае

Дорожная инфраструктура Китая. Карты Google, масштаб 200 км.

Дорожная инфраструктура Германии. Карты Google, масштаб 200 км.