ЄБРР стурбований розміщенням єврооблігацій України

Європейський банк реконструкції і розвитку стурбований розміщенням єврооблігацій України.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР по Східній Європі і Кавказу Франсіз Маліж на Ukrainian financial forum 2017 Одесі, передає FinClub.

"Мене турбує дуже успішне розміщення єврооблігацій", - заявив представник ЄБРР.

"Ситуація стала зручнішою (для влади - Ред.), послабиться тиск на реформи, почнеться передвиборча боротьба, опалювальний сезон. І реформи будуть відкладені до наступних виборів. Наше завдання - не допустити такого розвитку подій", - сказав Маліж.

Він зазначив, що за останні три роки Україна зробила величезний крок вперед щодо реформ.

"За три роки було зроблено багато того, що вважалося неможливим. Наприклад, коли я приїхав три роки тому в Україну як представник ЄБРР, ми не думали, що можна вирішити проблему націоналізації Приватбанку. Але це сталося. І це не один напрямок, де ми бачимо прогрес", - сказав Маліж.

При цьому тривожні сигнали вже є. Маліж нагадав, що незалежні члени наглядової ради Нафтогазу вже подали у відставку. "Це крок назад. Я сподіваюся, нам вдасться змінити курс", - сказав він.

Як відомо, вперше з 2013 року Україна змогла вийти на зовнішні ринки запозичень, випустивши 15-річні єврооблігації під 7,375%. Україна залучила 3 млрд доларів.