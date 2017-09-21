Екс-голову банку "Національний кредит" підозрюють в розкраданні 4 мільйонів

Прокуратурою Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ "Банк Національний Кредит" у розкраданні грошових коштів в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"У ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа, вступивши у змову з іншими посадовими особами банку, вчинила привласнення грошових коштів фінансової установи на суму близько 4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Дії екс-глави правління кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

"На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомляє прес-служба.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, 5 червня 2015 року Національний банк відніс ПАТ "Банк Національний Кредит" до категорії неплатоспроможних.

Банк "Національний кредит" засновано в 1996 році. Найбільшим акціонером банку на 1 квітня 2015 року був Андрій Оністрат (30,4373%).

Згідно з даними Нацбанку, до 1 січня 2015 року за розміром загальних активів банк "Національний кредит" посідав 57 місце (2,499 млрд гривень) серед 158 українських банків.

Економічна правда