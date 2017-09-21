Укрексімбанк може забрати у "Континіуму" молокозавод "Галичина" за мільярдний борг

Суд в рамках справи про банкрутство ЗАТ "Галичина" визнав грошові вимоги "Укрексімбанку" до групи "Континіум" на 889,4 мільйона гривень як забезпечені заставою компанії-боржника.

Відповідне рішення Господарського суду Львівської області прийняв 6 липня, передає Finbalance.

Свої вимоги держбанк обгрунтовував, перш за все, генеральним кредитним договором від 20 березня 2013 року, позичальниками за яким виступали "Галичина" і "Ковельмолоко" (при цьому ці ж компанії виступали поручителями за супровідними позиками).

Як наголошується в судових матеріалах, на 23 листопада 2015 року заборгованість "Галичини" перед "Укрексімбанком", яка виникла в зв'язку з невиконанням зобов'язань за генеральною угодою і укладеними в її рамках кредитними договорами, становила 27,8 млн доларів.

При цьому між "Укрексімбанком" та "Галичиною" укладено ряд договорів, згідно з якими в заставу банку передані земельні ділянки, будівлі комплексу заводу по переробці молока та виготовлення молочної продукції площею 7 799,8 кв. м, обладнання та транспортні засоби, право інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, а також готова продукція на складі і товари в обороті.

За даними НКЦПФР, власником 100% акцій "Галичини" (як і власником 98,9% акцій "Ковельмолоко") є кіпрська компанія "Бросмонт Холдінгз Лімітед".

Як повідомлялося, в 2010 році "Західна молочна група" (підконтрольна групі "Континіум" Степана Івахіва і покійного Ігоря Єремєєва) об'єдналася з ЗАТ "Галичина" (бенефіціарами якого були львів'яни Андрій Король, Сергій Гібай, Юрій Ложкін), що публічно підтверджували в групі "Континіум".

Об'єднана молочна структура зберегла назву "Галичина". Власне, Степан Івахів входив до наглядової ради підприємства.

У 2014 році багаторічного гендиректора молочного заводу "Галичина" Володимира Петрина на час замінив Дмитро Лещенко, який до цього призначення працював радником гендиректора групи "Континіум".

Додамо, що в травні-липні Госпсуд Львівської області також визнав вимоги "Банку інвестицій і заощаджень" (підконтрольний групі "Континіум") до "Галичини" на 72,8 млн грн і включив їх в четверту чергу в реєстрі вимог кредиторів.

Серед кредиторів "Галичини" - в т.ч. ТОВ "Молочна компанія "Галичина" (контакти якого наводяться на сайті заводу), а також ряд компаній, пов'язаних з групою "Континіум" і їх мережею АЗС WOG.

Степан Івахів – народний депутат України, депутатська група "Воля народу", один із засновників групи компаній "Континіум", найближчий соратник Ігоря Єремєєва. Forbes у 2015 році оцінив статки Івахіва у 93 млн доларів.