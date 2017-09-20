OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події середи, 20 вересня.

Про Крим. "Нафтогаз" і шість її дочірніх компаній, які входять в групу Нафтогаз, подали до Гаазького трибуналу позовну заяву про відшкодування збитків, заподіяних захопленням Російською Федерацією активів групи в АР Крим.

Про Нафтогаз. У Енергоспівтоваристві заявили, що Кабмін ставить під загрозу майбутнє України як транзитера газу.

Про облігації. Основними покупцями нових 15-річних єврооблігацій України на 3 мільярди доларів виступили інвестори з США (46%) і Великобританії (36%).

Про УЗ. Кабінет Міністрів схвалив початок конкурсу з відбору 4 незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про Укртрансгаз. Служба безпеки України заблокувала призначення головою ПАТ "Укртрансгаз" Павела Юзефа Станчака.

Про Януковича. Генеральна прокуратура офіційно оголосить про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів, розкрадених колишнім президентом Віктором Януковичем.

Про Центренерго. Енергогенеруюча компанія "Центренерго" платить "подвійну" ціну за транспортно-експедиційне обслуговування американського вугілля компанії, яку на ринку пов'язують із "вугільним смотрящим" Віталієм Кропачевим.

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