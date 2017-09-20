"Нафтогаз" требует 5 миллиардов долларов от России за активы в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний, которые входят в группу Нафтогаз, подали в Гаагский трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Убытки группы Нафтогаз в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около 5 млрд долларов, заявляет компания.

В Нафтогазе отметили, что суд может вынести решение по этому делу до конца 2018 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний инициировали упомянутое арбитражное производство 17 октября 2016 года.

В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

В апреле прошлого года глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что компания подала иск против России в международный арбитраж о возмещении ущерба за утрату своих активов в Крыму. Тогда стоимость активов компания оценивала не менее чем в 3 млрд долларов.

Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP. Она имеет положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний, отметили в Нафтогазе.

В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долларов.

Нафтогаз в 2015 году оценивал свои крымские активы - 15 месторождений нефти и газа, три перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище, магистральные газопроводы, 43 газораспределительные станции - в 590 млн долларов.

Примерно в такую же сумму компания оценивала упущенную выгоду из-за потери около 2 млрд кубометров годовой добычи газа в Крыму.

Кроме того, Нафтогаз требует вернуть две морские буровые установки, на которые он в 2011 году выдал Черноморнефтегазу кредит в размере 800 млн долларов, а также хранившийся в Глебовском ПХГ газ.

Из-за оккупации Крыма Россией украинские компании уже подали семь исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали Укрнафта, Ощадбанк, Игорь Коломойский и Аэропорт Бельбек, Приватбанк, Лугзор, компания Стабил, Эверест.

Экономическая правда