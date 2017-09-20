В Минфине рассказали, кто выкупил украинские евробонды

Основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 миллиарда долларов выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Об сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца на своей странице в Facebook.

"Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% - asset managers, 15% - хедж фонды. 46% алокации - инвесторы из США, 36% - Великобритания, 16% - континентальная Европа", – написал он.

Замглавы Минфина добавил, что пиковая сумма заявок в книге составила 9,5 млрд долларов от около 350 инвесторов.

Буца также уточнил, что помощь в размещении еврооблигаций Украине оказали юридические компании Avellum, White&Case, Саенко Харенко, Latham&Watkins, а также инвестиционные компании Rothschild и FinPoint.

Напомним, Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет.

Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.

По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен, или 76,06 млрд долларов против 1,957 трлн гривен, или 75,01 млрд долларов месяцем ранее.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

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Экономическая правда