СБУ заблокировала назначение нового главы "Укртрансгаза" – Коболев

Служба безопасности Украины заблокировала назначение главой ПАО "Укртрансгаза" Павела Юзефа Станчака.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции.

"Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить "Укртрансгаз" в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System… Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с "Укртрансгаза", - сказал он.

Коболев добавил, что в таких условиях назначать Станчика нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.

"Мы не готовы идти на создание "серых зон", как это было при работе Войцеха Балчуна в "Укрзализныци", - резюмировал он.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб м.

Ранее ЭП сообщала, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".

Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог "Укргазэнергосервиса" - структурной единицы "Укртрансгаза", которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).

Как сообщала ЭП, два месяца назад на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить.

Экономическая правда