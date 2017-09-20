СБУ заблокировала назначение нового главы "Укртрансгаза" – Коболев
Служба безопасности Украины заблокировала назначение главой ПАО "Укртрансгаза" Павела Юзефа Станчака.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции.
"Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить "Укртрансгаз" в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System… Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с "Укртрансгаза", - сказал он.
Коболев добавил, что в таких условиях назначать Станчика нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.
"Мы не готовы идти на создание "серых зон", как это было при работе Войцеха Балчуна в "Укрзализныци", - резюмировал он.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб м.
Ранее ЭП сообщала, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".
Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.
Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог "Укргазэнергосервиса" - структурной единицы "Укртрансгаза", которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).
Как сообщала ЭП, два месяца назад на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить.
Экономическая правда
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