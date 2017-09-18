Тігіпко планує купити "дочку" російського Сбербанку

Власник ТАСкомбанку і Universal Bank бізнесмен Сергій Тігіпко має намір купити львівський VS Банк.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на прес-службу Антимонопольного комітету.

Зокрема, 23 серпня Сергій Тігіпко подав заяву в АМКУ про надання йому дозволу на опосередковане придбання частки в статутному капіталі VS Банку.

В даний час його заява знаходиться на розгляді.

У Національному банку підтвердили, що 28 серпня від громадянина України були подані документи на опосередковану купівлю 99,9% акцій VS Банку.

"Зараз всі отримані документи для погодження набуття істотної участі у "ВіЕс Банку" (VS Банк) зареєстровані і знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформована додатково", - повідомили в НБУ.

Згідно із законодавством, Національний банк розглядає документи протягом 3-х місяців з дня їх отримання.

В даний час 99,9% акцій VS Банку опосередковано належать Сбербанку Росії.

Станом на 1 липня за розміром активів VS Банк займав 28-е місце (3,6 млрд гривень) серед 88 діючих банків.

Нагадаємо, нещодавно Тігіпко купив неплатоспроможний банк "Новий".