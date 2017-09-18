Тигипко планирует купить "дочку" российского Сбербанка

Владелец ТАСкомбанка и Universal Bank бизнесмен Сергей Тигипко намерен купить львовский VS Банк.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета.

В частности, 23 августа Сергей Тигипко подал заявление в АМКУ о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка.

В настоящее время его заявление находится на рассмотрении.

В Национальном банке подтвердили, что 28 августа от гражданина Украины были поданы документы на опосредованную покупку 99,9% акций VS Банка.

"Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в "ВиЭс Банке" (VS Банк) зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщили в НБУ.

Согласно законодательству, Национальный банк рассматривает документы в течение 3-х месяцев со дня их получения.

В настоящее время 99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.

По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Напомним, недавно Тигипко купил неплатежеспособный банк "Новый".