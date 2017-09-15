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OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

П'ятниця, 15 вересня 2017, 21:00

Головні економічні новини п'ятниці, 15 вересня.

Про бюджет. Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.

Про авіакомпанії. США запровадили санкції проти двох українських авіакомпаній.

Про МВФ. Заступник голови МВФ вважає ціни на газ в Україні дуже низькими, а земельну реформу затягнутою.

Про ціни на iPhone. Нові і не тільки. І коли купувати Х?

Про ціни на Bitcoin. Криптовалюта подешевшала до 3 тисяч доларів.

Про Коломойського. Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Про стартапи. Українські стартапи зібрали майже 2 мільйони доларів в 2017 році.


Тексти дня

Девід Ліптон, МВФ: В України є ризики повернення назад
Чи може Україна розраховувати на наступний транш, що важливо для МВФ зараз, і що не так з українськими реформами: про це УП поговорила із першим заступником голови МВФ Девідом Ліптоном.

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