OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини п'ятниці, 15 вересня.

Про бюджет. Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.

Про авіакомпанії. США запровадили санкції проти двох українських авіакомпаній.

Про МВФ. Заступник голови МВФ вважає ціни на газ в Україні дуже низькими, а земельну реформу затягнутою.

Про ціни на iPhone. Нові і не тільки. І коли купувати Х?



Про ціни на Bitcoin. Криптовалюта подешевшала до 3 тисяч доларів.



Про Коломойського. Коломойський подав ще два позови проти НБУ.



Про стартапи. Українські стартапи зібрали майже 2 мільйони доларів в 2017 році.





Тексти дня

Девід Ліптон, МВФ: В України є ризики повернення назад

Чи може Україна розраховувати на наступний транш, що важливо для МВФ зараз, і що не так з українськими реформами: про це УП поговорила із першим заступником голови МВФ Девідом Ліптоном.

