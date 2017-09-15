OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини п'ятниці, 15 вересня.
Про бюджет. Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.
Про авіакомпанії. США запровадили санкції проти двох українських авіакомпаній.
Про МВФ. Заступник голови МВФ вважає ціни на газ в Україні дуже низькими, а земельну реформу затягнутою.
Про ціни на iPhone. Нові і не тільки. І коли купувати Х?
Про ціни на Bitcoin. Криптовалюта подешевшала до 3 тисяч доларів.
Про Коломойського. Коломойський подав ще два позови проти НБУ.
Про стартапи. Українські стартапи зібрали майже 2 мільйони доларів в 2017 році.
Тексти дня
Девід Ліптон, МВФ: В України є ризики повернення назад
Чи може Україна розраховувати на наступний транш, що важливо для МВФ зараз, і що не так з українськими реформами: про це УП поговорила із першим заступником голови МВФ Девідом Ліптоном.
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