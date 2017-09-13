OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини середи, 13 вересня.

Про iPhone. Компанія Apple представила новий телефон iPhone X, який значно відрізняється від всіх попередніх розробок компанії.

Про борги. НАК "Нафтогаз України" спише і реструктуризує заборгованість за використаний газ 65 підприємствам теплоенергетики.

Про вугілля. В порту Південний пришвартувалося судно Ocean Ambitious з 62 тисячами тонн енергетичного вугілля з США для ТЕС Центренерго.

Про Коломойського. Суд наклав арешт на будівлю заводу "Біола", будівлю, яку орендує телерадіокомпанія "Студія 1+1", а також літак Boeing у справі розкрадання коштів із Приватбанку.

Про Укрспирт. Кабінет Міністрів призначив Юрія Лучечка новим тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Укрспирт".

Про Ryanair. У міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.

Про УЗ. Кабінет міністрів затвердив консолідований фінансовий план ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік з показником чистого прибутку в обсязі 62,9 мільйона гривень.

Про ДПЗКУ. Кабінет міністрів на засіданні 13 вересня призначив головою правління Державної продовольчої зернової корпорації Дмитра Гавриша.

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