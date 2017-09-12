OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини вівторка, 12 вересня.

Про роумінг. У Європейському парламенті запропонували скасувати для України плату за роумінг.

Про опалювальний сезон. В Укренерго кажуть, що взимку проблем не буде за однієї умови. Дізнайтесь, якої.

Про бюджет-2018. Кабмін розгляне проект держбюджету-2018 у п'ятницю.



Про ФОПів. З початку року в Україні їх закрилося майже півмільйона.

Про дороги. У бюджет-2018 заклали 40 мільярдів гривень на дороги.

Про Міненерговугілля. Міністерство схвалило створення наглядової ради "Укренерго".

Про Сбербанк. На українську "дочку" Сбербанка знайшовся покупець.

Про "Нафтогаз". Новим членом наглядової ради "Нафтогазу" стане екс-глава Мінфіну.

Про Курченка. Курченко експортує з РФ металопродукцію, вироблену в ОРДЛО.



Про "Укрзалізницю". УЗ може отримати понад 11 мільярдів збитку від пасажирських перевезень.



Про резерви. Чисті золотовалютні резерви НБУ перевищили 5 мільярдів доларів.



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Нафтове ембарго, або Як приборкати російського ведмедя

Розв'язана Росією війна проти України триває вже три роки, але західні санкції поки не втихомирили агресора. Потрібен більш сильний засіб — нафтове ембарго, яке може прискорити зміну влади в Кремлі або приведе до розвалу Росії.





Повстання машин: чим завершився перший протест "бляхарів" і що далі

Акція, яка пройшла під стінами Верховної Ради минулого тижня, залишила незадоволеними як парламентарів, так і власників авто на іноземній реєстрації. І поки перші думають над змінами до законодавства, другі готують новий — більш масштабний протест.