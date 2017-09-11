OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події понеділка, 11 вересня.

Про банки. Кількість банків, що порушують норматив мінімального зареєстрованого статутного капіталу, скоротилася з 22 до 7 за два місяці.

Про сонячну енергетику. Швейцарська компанія "Designergy", що займається виробництвом та встановленням дахів із інтегрованими сонячними панелями, планує почати виробництво в Україні.

Про облік тепла. У зв'язку з набуттям чинності Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" Кабінет міністрів надав роз'яснення, як обліковуватимуть тепло і воду згідно з новим законом.

Про локомотиви. У серпні 2017 року робочий парк локомотивів ПАТ "Укрзалізниця" збільшився на 55 одиниць, до кінця року буде відремонтовано 274 локомотива.

Про дороги. На розгляді в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства знаходиться проект державної будівельної норми, у якій пропонується зменшити ширину смуги руху в містах.

Про порти. Міністерство інфраструктури подало до Кабінету міністрів проект наказу, яким пропонує знизити в 5,7 рази ставки портових зборів для суден, що здійснюють транзит нафтопродуктів.

Про Роттердам+. В НКРЕ заявили, що скандальна формула "Роттердам+" буде скасована з впровадженням ринку електроенергії.

Про курс гривні. Міністерство фінансів заклало в проект державного бюджету на 2018 рік курс на рівні 29,3 гривні за долар.

Про мінімалку. Міністерство фінансів констатує, що в проекті бюджету закладене підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожиткового мінімуму до 1 700 гривень.

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