НАЙГОЛОВНІШЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні події вихідних, 9-10 вересня.

Про курс гривні. Національний банк опустив офіційну гривню нижче 26 за долар.

Про ГТС. Чотири великі світові компанії цікавляться входженням в українську газотранспортну систему.

Про алкоголь. Мінімальна роздрібна ціна на півлітрову пляшку горілки збільшена з 69,78 гривні до 79,55 гривні.

Про СОТ та РФ. На сьогоднішній день у Світовій організації торгівлі розглядаються чотири суперечки між Україною та Росією: в двох з них Україна виступає позивачем, а ще в двох - відповідачем.

Про торгівлю. У першому півріччі нинішнього року товарообіг між Україною та РФ зріс, незважаючи на санкції.

Про НАК. Концепція корпоративного розвитку "Нафтогазу", офіційно відправлена до Кабміну у червні, включає в себе такий елемент, як потенційне IPO компанії.

Знову про СОТ. Українська сторона готується подати у Світову організацію торгівлі ще один позов проти Росії, який стосується обмеження на ввезення до РФ українських продовольчих товарів за допомогою санітарних норм.

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Тиждень у графіках: жінки заробляють менше чоловіків, а в Україні зросла кількість авто на "бляхах"

Економічна правда запускає нову рубрику: "Тиждень у графіках". Кожної суботи ми будемо публікувати для вас 4-7 графіків, які демонструють певні економічні процеси та тенденції, що відбуваються в Україні і світі.