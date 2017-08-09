OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні події середи, 9 серпня.

Про "Укрзалізницю". Войцех Балчун пішов у відставку. Спочатку про це заявив прем'єр-міністр, потім сам поляк. На засіданні Кабміну проголосували відставку Балчуна і затвердили тимчасового в.о. - Євгена Кравцова. До сьогоднішнього дня він був першим заступником міністра Омеляна, а у 2016 році вже встиг попрацювати тимчасовим головою УЗ.

Про гривню. Райффайзен Банк Аваль вперше в історії України надав Міжнародній фінансовій корпорації кредит в національній валюті. Позика в розмірі 400 млн гривень видана банком на 8 років. Ці кошти IFC направить на фінансування інвестиційних проектів українських компаній.

Про мобільний зв'язок. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації пропонує обов'язкову реєстрацію всіх абонентів мобільного зв'язку в Україні. Вони хочуть зобов'язати телеком-компанії збирати персональні дані всіх без винятку користувачів.

Про алкоголь. Кабмін підвищив ціни на алкоголь. Тим часом, найбільші пивоварні компанії об'єднають бізнес в Україні і РФ.

Про Укртрансгаз. НКРЕ загрожує "Укртрансгазу" позаплановою перевіркою. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг наполягає на необхідності розробки ПАТ "Укртрансгаз" плану розвитку газотранспортної системи на 2017-2026 роки.

Про Крим. В окупованому Криму продовжує роботу українська мережа автозаправних станцій під брендом "ОККО".

Тексти дня

Дороге задоволення: чи перейде банківська система від очищення до розвитку

За очищення банківської системи громадяни заплатили високу ціну, однак скористатися її результатами вони не можуть: замість кредитування економіки і фізосіб банки досі віддають перевагу державним цінним паперам.

Три загрози для українського бізнесу, які приховує в собі ЄДР

Іноді компанію може знищити одна латинська буква. Про ці та інші аномалії Єдиного державного реєстру, які загрожують українському бізнесу, в матеріалі Opendatabot.