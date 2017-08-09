IFC вперше позичила гривню в українського банку

Райффайзен Банк Аваль уперше в історії України надав Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) кредит у національній валюті.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується, позику у розмірі 400 млн гривень видано банком на 8 років. Ці кошти IFC спрямує на фінансування інвестиційних проектів українських компаній.

"До цього корпорація здійснювала фінансову підтримку українських компаній лише в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

"Ми працюємо над тим, щоб розширити доступ до так необхідного фінансування для українських компаній та подовжити термін ресурсів на ринку", - сказав Джейсон Пеллмар, голова регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі.

За його словами, перший кредит в гривні уже отримав Ашан Рітейл.

"Ми і надалі готові надавати фінансові продукти в національній валюті, що будуть структуровані з урахуванням індивідуальних потреб клієнта", - додав він.

Як відомо, нещодавно Національний банк України дозволив міжнародним фінансовим установам кредитувати клієнтів і у гривні.

У червні Європейский банк реконструкції і розвитку видав перший кредит в гривні у розмірі 530 мільйонів гривень.

Економічна правда