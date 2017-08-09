Балчун: критика була для мене додатковою мотивацією

Голова ПАТ "Укрзалізниця" заявив, що робота в УЗ була найскладнішою і найважливішою місією у його житті.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи власну заяву про відставку.

"Виграний конкурс був для мене і несподіванкою, і викликом, і особистим випробуванням. Це була найскладніша і найважливіша місія в моєму бізнесовому житті", - заявив Балчун.

Він підсумував результати своєї роботи, заявивши, що фінансовий стан підприємства поліпшився за цей рік.

"За 6 місяців 2017 року за міжнародними стандартами фінансової звітності чистий прибуток становив 122,5 млн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року", - повідомив Балчун.

"Вдалось досягти помітних успіхів в покращенні нашої кредитної політики. За період з червня 2016 року до липня 2017 року погашено фінансових зобов’язань на суму 8,7 млрд грн, при цьому кредитний портфель зменшився на 15%, або 6,6 млрд грн, і на 01.08.2017 становив 37,3 млрд грн", - написав Балчун.

"У 2016 році було сплачено 15,2 млрд грн податків та обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів. За 6 місяців 2017 року вже сплачено більше 8 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж за 6 місяців 2016 року", - додав він.

Голова УЗ заявив, що стан справ в УЗ був набагато складнішим, ніж можна було уявити.

"Ми стабілізували компанію, поліпшили всі економічні показники, підготували п’ятирічну стратегію, відновили репутацію компанії на міжнародній арені, повернулися на шлях інвестицій, запустили нові пасажирські сполучення", - написав Балчун.

"Щоденна критика також була для мене додатковою мотивацією. Водночас, я завжди розумів, наскільки стратегічним підприємством є УЗ і які обмеження це накладає у моїй діяльності з тієї прозаїчної причини, що я іноземець", - додав голова УЗ.

Він подякував своїй сім’ї та українцям, які його підтримували.

8 серпня Балчун написав пост у Facebook, який дещо пояснює причини його звільнення.

"Сподіваюсь, вам не треба пояснювати справжню мету масованої кампанії чорного піару, активізовану проти мене останніми днями. За таких обставин, я мав би вже надцять разів звернутися до суду, але ж рік роботи в Україні мене багато чому навчив", - написав він, перебуваючи у відрядженні до Китаю.

"Все зроблене впродовж цього року в атмосфері щоденного негативного піару і навіть відкритого саботажу, дає підстави для гордості. На підбиття підсумків прийде час", - додав керівник УЗ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голова УЗ Войцех Балчун подав у відставку.

Економічна правда