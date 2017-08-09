Мережа АЗС під брендом "ОККО" продовжує працювати в окупованому Криму

В окупованому Криму продовжує роботу українська мережа автозаправних станцій "ОККО".

Відповідна інформація з’явилася 6 серпня у соціальній мережі Facebook на сторінці користувача Костянтина Більцана.

Згідно з опублікованою інформацією та фотографіями, на території окупованого Криму продовжує працювати мережа АЗК "Концерну Галнафтогаз" під брендом "ОККО" львівського бізнесмена Віталія Антонова.

За словами автора допису, на цих заправках діють картки мережі "Фішка", видані на материковій Україні.

Карта "Фішка" - це програма лояльності компанії "Концерн Галнафтогаз".

Також у дописі повідомляється, що після окупації заправка продовжувала працювати, а до оплати приймають тільки російські рублі.

Як видно з фотографій, вартість палива становить 47,99 рублів (близько 24 гривень) за 98-й бензин. 95-й коштує 42,59 рублів (близько 22 гривень), дизельне паливо - 40,99 рублів (близько 20,50 гривень ), газ - 17,99 рублів (близько 9 гривень).

У прес-службі компанії "Концерн Галнафтогаз" повідомили ЕП, що автозаправні комплекси мережі "ОККО" в окупованому Криму були передані в оренду, проте право використання бренду орендарю не надавалося.

"Як і повідомлялося у звіті зі сталого розвитку, АЗК мережі "ОККО", розташовані у Криму, ще у 2014 році були передані в оренду іншій компанії. Крім того, мережа "ОККО" припинила постачання палива та інших товарів для цих АЗС, а також операційну діяльність на території півострова", - повідомила керівник відділу комунікацій Марія Тітовська.

Вона додала, що право використання бренду "ОККО" компанії-орендарю не передавалося.

"Незважаючи на домовленості і неодноразові вимоги щодо демонтажу елементів екстер'єру АЗС, що належать групі компаній "ОККО", такий демонтаж орендарем не здійснювався протягом тривалого часу. Згідно наявної в нас інформації, нещодавно демонтаж торгових марок групи "ОККО" з кримських АЗК нарешті здійснено", - додала вона.

"Стосовно роботи програми лояльності Fishka – на території Криму вона не працює", - заявили в "ОККО".

На питання про те, з якою юридичною особою було підписано договір оренди, та на яких підставах, у компанії не відповіли.

Як повідомлялося, ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" передав в оренду 11 автозаправних станцій в Криму.

Станом на кінець 2014 року, "Галнафтогаз" володів 441 АЗС, в т.ч. 413 під брендом "ОККО". Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов. Серед міноритарних акціонерів - Європейський банк реконструкції та розвитку.

Крім заправок, в бізнес-групу Антонова також входить страхова компанія "Універсальна", Концерн "Хлібпром", девелоперська компанія "Ваш будинок".

Як повідомлялося, окупанти виставили на продаж кримські мережі АЗС, що належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Їх оцінили у 10,66 млн доларів.

У Криму групі "Приват" належала 41 АЗС (десята частина розташованих на півострові станцій). З них 15 АЗС працювали під брендом "Укрнафта", ще 15 АЗС - ANP, чотири - "Сентоза" і 7 АЗС - "Авіас".

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Олександр Колесніченко, ЕП