НКРЕ погрожує "Укртрансгазу" позаплановою перевіркою

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг наполягає на необхідності розробки ПАТ "Укртрансгаз" плану розвитку газотранспортної системи на 2017-2026 роки.

Про це йдеться в зверненні глави НКРЕ Дмитра Вовка до т.в.о. президента "Укртрансгазу" Мирослава Химка.

"Відповідно до Закону "Про ринок природного газу" оператор ГТС розробляє і щороку подає на затвердження регулятора план розвитку системи на наступні 10 років. План повинен забезпечити відповідність ГТС потребам ринку природного газу та інтересам безпеки постачання газу", - йдеться в документі.

У ньому ж вказується, що з початку року НКРЕ двічі зверталося до "Укртрансгазу" з проханням надати десятирічний план розвитку ГТС, але компанія відповіла лише "інформуючим листом", що не містить необхідної інформації.

За даними ЕП, в одному з цих звернень регулятор погрожував держкомпанії "проведенням позапланової перевірки ліцензійної діяльності".

Як повідомляла ЕП, у березні поточного року у голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва пройшла нарада з питань проекту фінансового плану "Укртрансгазу" на 2017 рік, на якій було прийнято рішення провести коригування документа в частині інвестицій в ГТС.

"ПАТ "Укртрансгаз" доручається відкоригувати розглянутий на нараді проект фінансового плану на 2017 рік, з урахуванням вимоги планування фінансування капінвестицій в 2017 році відповідно до негативного сценарію, що передбачає припинення транзиту газу через Україну з 2019 року, в сумі 6,8 млрд гривень" , - йдеться в документі.

За даними ЕП, в результаті НАК погодив план капінвестицій "Укртрансгазу" на поточний рік у розмірі 7,3 млрд гривень, в той час як опоненти Коболєва в особі тодішнього віце-президента "Укртрансгазу" Валерія Ноздріна заявляли про те, що мінімальний розмір інвестицій в ГТС на поточний рік повинен бути майже вдвічі більше - 11,8 млрд гривень.

Основна частина різниці між цими двома цифрами (7,3 і 11,8 млрд гривень) являє собою витрати на реконструкцію і технічне переоснащення компресорних станцій системи.

У минулому році головним переможцем тендерів (які згодом були скасовані за ініціативою "Нафтогазу") на виконання цих послуг було "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання". Його власник - Костянтин Григоришин.

Дмитро Рясний, ЕП