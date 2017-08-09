Міни Єдиного держреєстру, які можуть знищити будь-який бізнес

Іноді компанію може знищити одна латинська буква. Про цю та інші аномалії Єдиного державного реєстру, які загрожують українському бізнесу, в матеріалі Opendatabot.

Єдиний державний реєстр підприємств — це основний реєстр країни, якщо мова йде про бізнес. Помилки в ньому найчастіше мають драматичні наслідки. ЄДР — це ще й основний ресурс. Opendatabot знайшли три аномалії реєстру, які треба виправити. І виправити якомога швидше.

Видалення і відновлення компаній

Кожна компанія, якщо вона реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР. Якщо підприємство ліквідують, змінюється його статус, але його все ще можна знайти у реєстрі. Видалити компанію з реєстру неможливо.

Тим не менш, у квітні з реєстру була видалена дніпровська компанія АНСІ. Це був майстерний метод рейдерства. Після того, як компанія пропадає з реєстру, вона не може ні подати в суд, ні будь-яким іншим чином вплинути на ситуацію. Як виявилося, за останній рік з реєстру зникло 72 компанії.

Навіщо це робиться і які ризики існують?

Рейдерство

Видалення компанії з ЄДР — найбільш хитрий спосіб напасти на компанію. У такому випадку власник компанії не має ніяких важелів впливу, не може звернутися в правоохоронні органи і суди, оскільки його компанії не існує.

Ліквідація компанії

Процедура ліквідації компанії в Україні дорога і довга, тому за наявності "правильних" контактів дехто може віддати перевагу зникненню з реєстру. При цьому ризикують всі контрагенти компанії, особливо ті, яким вона щось винна. Під час процедури ліквідації можна претендувати на майно компанії.

Вимивання грошей

Такі махінації можуть проводити конвертаційні центри. Реєстри податкових накладних не можуть відстежити ланцюжок обов'язків, якщо він починається з компанії, якої не існує.

Однакові коди ЄДРПОУ

В Україні 65 активних підприємств, які мають двійників у ЄДР — фірм з таким же кодом ЄДРПОУ. У 27 з них збігаються код та назва, але інші директори.

Код ОКПО Назва Перший директор Другий директор 700074 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ Савіцький Володимир Петрович Гончаренко Борис Євгенійович 1561048 РОКИТНЯНСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ Зеленська Галина Дмитрівна Мальчик Юрій Григорович 2778815 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ "РАЙПРОМЕНЕРГО" Нікітченко Володимир Венидиктович Нікітченко Володимир Венедиктович 13860968 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДНИЙ ТРИКОТАЖ" Лукашова Лариса Михайлівна Керівник Підприємства 14030507 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ" Федоришин Петро Степанович Дікальчук Богдан Іванович 21913213 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВОЛЯ" Скляр Володимир Павлович Скляр Володимир Володимирович 22569433 ІЛЬПИБОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Кирильчук Людмила Іванівна Климюк Сергій Петрович 23097309 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " КРИВОШЛИКА " Кривошлик Олексій Петрович Кривошлик Ігор Олексійович 23358945 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРИЗОНТ" СОЛОМАХИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧА Соломаха Наталія Василівна Соломаха Шгор Іванович 25658025 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" Канцир Алла Василівна Кияниця Інна Юріївна 25872907 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА КОМПЛЕКСНА СПОРТИВНА ШКОЛА №1 Божок Анатолій Микитович Краснова Вікторія Анатоліївна 25992406 ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ -" ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ" Єльчанінов Володимир Сергійович Черниш Павло Павлович 26190742 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО" Панасюк Станіслав Вікторович Клімкін Андрій Олександрович 26234882 ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД I-II СТУПЕНІВ СЕЛА САШІ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Шевченко Ольга Яківна Брижатюк Олена Станіславівна 30448164 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ГЛОБУС-1 " Невідомська Руслана Сергіївна Невідомський Сергій Станіславович 31132097 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТ" Іварлак Іван Георгійович Дорош Сергій Миколайович 31385488 "ЛЕКСТЕХ" Лукашенко Віталій Сергійович Лукашекнко Віталій Сергійович 31847127 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТЕТЕНКО В.М." Тетенко Віктор Макарович Тетенко Віктор Маркович 32978912 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ" Хатнюк Олег Ісакович Руденко Ігор Анатолійович 33080376 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАРАТ-М" Шкрабак Максим Олексійович Тимощук Микола Іванович 33209339 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ " КУРСАНТ " Аверков Олександр Іванович Гадайчук Юрій Володимирович 33468728 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ Чорний Борис Володимирович Чорний Борис Володимироич 33569440 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА" Горностаєв Олександр Миколайович Качурка Алла Ювіналіївна 33627617 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ - КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ С.ДОРОГОБУЖ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ Василець Феодосій Степанович Теліщак Олександр Степанович 34238418 НЕХАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Шевченко Володимир Васильович Петренко Сергій Васильович 34563104 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОН СА" Архипов Костянтин Анатолійович Ситенко Євгеній Олександрович 35568936 СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Романюк Віталій Іванович Юхимович Лариса Вікторівна

У п'ятьох компаній відрізняється все за винятком самого коду.

Код ОКПО Назва Директор 34563104 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОН СА" Архипов Костянтин Анатолійович 34563104 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО БУД ТРЕСТ №1" Ситенко Євгеній Олександрович 33569440 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА" Горностаєв Олександр Миколайович 33569440 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНА ТРОЯНДА" Качурка Алла Ювіналіївна 33080376 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАРАТ-М" Шкрабак Максим Олексійович 33080376 ЖОВТНЕВА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ Тимощук Микола Іванович 32978912 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ" Хатнюк Олег Ісакович 32978912 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК - С" Руденко Ігор Анатолійович 13860968 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДНИЙ ТРИКОТАЖ" Лукашова Лариса Михайлівна 13860968 ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАУС" Керівник Підприємства

Навіщо це робиться і які є ризики? Неможливо точно відповісти, це технічна помилка чи навмисні дії реєстраторів, але ризики існують.

Незрозуміло, що робити контрагенту, якщо його боржник — така компанія. У разі судового провадження, навіть якщо буде рішення, де компанію зобов'яжуть повернути борг, компанія-боржник завжди зможе сказати, що мова йде не про неї.

Заміна букв на латинські

Частина українських компаній містить у назвах англійські букви. У деяких випадках букви знаходяться у таких місцях, що абсолютно очевидно: вони туди потрапили не через помилки, а з метою ускладнення пошуку такої компанії.

Код ОКПО Назва 35684551 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНІP" 39621029 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІВAТ" 40132438 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕCГАЗ" 40185254 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГМА СЕРВIС" 40315348 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРАС ТРАНC" 40418712 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "CІАНІ ГРУП"

Навіщо так роблять і які можуть бути наслідки? Ось приклад. Це тільки приклад, згадана фірма не задіяна у махінаціях. Уявіть, що в назві "Рошен" і прізвищі бенефіціара компанії, Порошенко, замінена буква "е".

Отже, коли потрібно знайти інформацію про компанію, але нема її коду ЄДРПОУ, пошук стає неможливим. Значить, доступ до неї матиме обмежене коло людей, що суперечить принципам публічної інформації.

Оригінал публікації: Три дивацтва ЄДР, які ставлять під загрозу український бізнес