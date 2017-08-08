OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини вівторка, 8 серпня.

НафтогазVSГазпром. НАК збільшить позов в Стокгольмському арбітражі до "Газпрому" по транзитному контракту з 13 мільярдів доларів ще на 5 мільярдів доларів.

Про Фірташа. Господарський суд Києва прийняв до розгляду заяву ПАТ "Укртрансгаз" про порушення справи про банкрутство ПрАТ "Укргаз-енерго".

Про Укртрансгаз. Наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" погодила обрання Павела Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".

Про банки. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив законність рішень Національного банку про виведення ПАТ "Банк "Михайлівський" з ринку.

Про "Нафтогаз". НАК просить суд відкрити справу про банкрутство "Енергомашспецсталі", яка входить у машинобудівний дивізіон російського держконцерну "Росатом" - "Атоменергомаш".

Про хакерів. Офіційний сайт "Укрпошти" другу добу піддається атаці хакерів.

Про Крим. Міжнародний арбітражний суд почав розгляд позову НАК "Нафтогаз України" і 6 її дочірніх компаній проти Росії щодо відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів групи в Криму.

Про електронні послуги. В Україні до кінця року запрацюють сервіси, що дозволятимуть одружитися онлайн і так само зареєструвати дітей.

Текст дня.

Ставки зроблені. Яке майбутнє чекає на "Північний потік 2" і що робити Україні

Київ та його партнери з ЄС прагнуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік 2", який збільшить частку російського газу в Європі до 80%. Чи зможуть вони переконати Німеччину та Австрію — основних лобістів проекту?