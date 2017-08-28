OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини понеділка, 28 серпня.

Про Дубневичів. Детективи НАБУ отримали дозвіл суду на вилучення документів, що знаходяться у володінні НКРЕ, у справі про маніпуляції з обсягами пільгового газу.

Про сталь. Україна скоротила виробництво сталі на 12,9%, але піднялася в світовому рейтингу.

Про Охматдит. Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" без відкритих торгів уклало угоду з "Ріола-Модуль лтд" на додаткові угоди з будівництва лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит" за 198,15 млн гривень.

Про Газпром. Компанія звернулася до Верховного Суду України із заявою про перегляд рішення Вищого господарського суду, яким той відхилив касаційну скаргу компанії на рішення щодо стягнення з неї штрафу в 172 млрд гривень.

Про бізнесменів. В Україні налічується 2,6 млн власників бізнесів на 1,5 мільйона компаній.

Про Злочевського. Газовидобувна компанія Еско-Північ, що входить до складу групи Burisma, почала імпортувати природний газ.

Про ДФС. Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження на ДФС у зв'язку з ненаданням даних про компанії, яким надавали податкову розстрочку.

Про Суркісів. Окружний адмінсуд Києва повністю задовольнив позов 6 компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, до НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну і "Приватбанку" про визнання протиправним рішення про списання коштів пов'язаних осіб.

Про чорний імпорт. Бюджет України за різними підрахунками недоотримує від 25 до 70 мільярдів гривень на рік через "чорний" імпорт.

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Контрабандна Україна: фейкові туристи і "мули" заполонили західний кордон

Десятки мільярдів тіньового обороту, заступництво в правоохоронних органах і кругова порука: в західній Україні процвітає організована спільнота, яка забезпечує всю країну контрабандними товарами.