OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини п’ятниці, 18 серпня.
Про ДТЕК. Ахметов прикупив ще по 25% "Київенерго" та "Західенерго". Перше за стартовою ціною, друге – на 20% дорожче.
Інвестиційна група "Конкорд Капітал" також претендувала на покупку акцій "Західенерго".
Знову про Ахметова. Україна відновлює УРП з Vanco Ахметова і використає його в суді проти РФ.
Про НАБУ. Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційне бюро піддається тиску через розслідування щодо "Роттердам+".
Про "Укроборонпром". За результатами перевірок були виявлені факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень.
Про тарифи. Кабмін знизив норму споживання газу без лічильників на 25%.
Про Одеський НПЗ. Кабмін передав його в управління Фонду держмайна.
Про Тігіпка. Він купує неплатоспроможний банк "Новий".
Текст дня
Кому війна, а кому "потоки": як з "Укроборонпрому" виводять кошти
Оборонні підприємства країни загрузли в корупції та фінансових зловживаннях. Набіги контролерів не допоможуть. Сектор повинен стати складовою гарантування безпеки держави, а не джерелом отримання прибутку для держбюджету.
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