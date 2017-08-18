OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини п’ятниці, 18 серпня.

Про ДТЕК. Ахметов прикупив ще по 25% "Київенерго" та "Західенерго". Перше за стартовою ціною, друге – на 20% дорожче.

Інвестиційна група "Конкорд Капітал" також претендувала на покупку акцій "Західенерго".

Знову про Ахметова. Україна відновлює УРП з Vanco Ахметова і використає його в суді проти РФ.

Про НАБУ. Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційне бюро піддається тиску через розслідування щодо "Роттердам+".

Про "Укроборонпром". За результатами перевірок були виявлені факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень.

Про тарифи. Кабмін знизив норму споживання газу без лічильників на 25%.

Про Одеський НПЗ. Кабмін передав його в управління Фонду держмайна.

Про Тігіпка. Він купує неплатоспроможний банк "Новий".

Текст дня

Кому війна, а кому "потоки": як з "Укроборонпрому" виводять кошти

Оборонні підприємства країни загрузли в корупції та фінансових зловживаннях. Набіги контролерів не допоможуть. Сектор повинен стати складовою гарантування безпеки держави, а не джерелом отримання прибутку для держбюджету.