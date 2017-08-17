Нова вірусна атака можлива на День незалежності - НБУ

Національний банк розіслав повідомлення, в якому сповістив банки про можливу вірусну атаку за допомогою програми Word на День незалежності.

Про це повідомляє Liga.net.

НБУ підтвердив, що 11 серпня повідомив банкам про появу нового шкідливого коду, його особливості, індикаторах компрометації і необхідності впровадження попереджувальних заходів щодо запобігання ураження.

Крім того, як повідомлялося раніше, НБУ працює над створенням Центру кіберзахисту з метою оперативного реагування та обміну інформацією між усіма суб'єктами банківського ринку і правоохоронними органами в режимі реального часу.

З метою попередження кібератак НБУ систематично співпрацює з учасниками банківського сектора, CERT-UA Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, відповідними підрозділами СБУ і Нацполіціі.

Нагадаємо, команда CERT-UA також повідомляла про можливу кібератаку на інформаційні ресурси України на День Незалежності 24 серпня.