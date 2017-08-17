Новая вирусная атака возможна на День независимости - НБУ

Национальный банк разослал сообщение, в котором уведомил банки о возможной на День независимости вирусной атаке при помощи программы Word.

Об этом сообщает Liga.net.

НБУ подтвердил, что 11 августа сообщил банкам о появлении нового злонамеренного кода, его особенностях, индикаторах компрометации и необходимости внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.

Кроме того, как сообщалось ранее, НБУ работает над созданием Центра киберзащиты с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени.

С целью предупреждения кибератак НБУ систематически сотрудничает с участниками банковского сектора, CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, соответствующими подразделениями СБУ и Нацполиции.

Напомним, команда CERT-UA также сообщала о возможной кибератаке на информационные ресурсы Украины на День Независимости 24 августа.