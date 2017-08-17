Новая вирусная атака возможна на День независимости - НБУ
Национальный банк разослал сообщение, в котором уведомил банки о возможной на День независимости вирусной атаке при помощи программы Word.
Об этом сообщает Liga.net.
НБУ подтвердил, что 11 августа сообщил банкам о появлении нового злонамеренного кода, его особенностях, индикаторах компрометации и необходимости внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.
Кроме того, как сообщалось ранее, НБУ работает над созданием Центра киберзащиты с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени.
С целью предупреждения кибератак НБУ систематически сотрудничает с участниками банковского сектора, CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, соответствующими подразделениями СБУ и Нацполиции.
Напомним, команда CERT-UA также сообщала о возможной кибератаке на информационные ресурсы Украины на День Независимости 24 августа.
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