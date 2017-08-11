OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини п'ятниці, 11 серпня.

Про УЗ. Омелян заявив, що на "Укрзалізниці" щороку крадуть до 15 мільярдів і анонсував хвилю звільнень.

Про Януковича. Його син хоче, щоб Нацбанк компенсував йому збитки.

Про PayPal. Українські користувачі скаржаться на збій в роботі.

Про банківський сектор. "Таємні покупці" перевіряють банки на порядність.

Про вугілля. Міненерговугілля відмовилося ввести новий податок на вугілля і погодилось здійснювати розрахунок рентної плати виходячи із суми виручки від реалізації.

Про ОРДЛО. Російська компанія монопольно постачає паливо для "ЛНР" і "ДНР".

Про інтернет. Україна - "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету.

Про Bitcoin. НБУ визначить статус криптовалюти в Україні.

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Викриття міфів про криптовалюти і біткоіни, як врегульовано їх використання в Україні і в світі, чи треба платити податки з операцій з біткоінами, і які є ризики для власників.