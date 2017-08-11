Чи законні біткоіни в Україні

Викриття міфів про криптовалюти і біткоіни, як врегульовано їх використання в Україні і в світі, чи треба платити податки з операцій з біткоінами, і які є ризики для власників.(Рос.)

В последнее время интерес к виртуальным валютам существенно оживился. Этому способствует кризис отечественной банковской системы, нестабильность гривны, изменчивый курс валют и другие сложности, с которыми столкнулся бизнес.

Преимущество виртуальных денег заключается в том, что они не подвержены вышеперечисленным рискам.

Эмиссия криптовалюты децентрализована, ограничена и автоматизирована, все расчеты производятся анонимно, а трансакции даже в самые удаленные уголки мира могут занимать считанные секунды.

К истокам

Началом истории криптовалют принято считать 2008 год, когда в Интернете появился документ с описанием биткойна, опубликованный под именем Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto). Неизвестно, кто скрывался и продолжает скрываться под этим псевдонимом, был ли это один автор или группа разработчиков.

Первоначально виртуальная валюта была востребована только в среде математиков, криптографов, а также людей, увлечённых компьютерными и сетевыми технологиями. Тогда цифровые расчеты служили лишь доказательством того, что возможны электронные деньги, не имеющие гарантированного обеспечения.

В 2010 году был создан первый обменник, где можно было обменять криптовалюту (биткоины) на доллары. Этот же год был ознаменован первым приобретением, при котором платежным инструментом выступала цифровая валюта, а именно – один пользователь системы приобрел у другого две пиццы. Стоимость покупки составила 10 000 биткоинов (в переводе на доллары по текущему курсу, это примерно 25 долларов).

Глобальная интеграция виртуальной валюты произошла в 2014 году. Катализатором этого процесса стали новости о начале приема криптовалютных платежей бизнес-гигантами Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, Wikipedia. В первую очередь, корпорации стали использовать преимущества цифровых валют для повышения уровня продаж товаров и услуг.

Заключив партнерство с BitPay, Microsoft добавил биткойн в качестве способа оплаты различного цифрового контента, в том числе мобильного, а также оплаты за игры и подписки Xbox.

Сегодня же этот вид платежей приобретает небывалую популярность в наиболее развитых странах мира. Так, например, частная космическая компания Ричарда Бренсона – Virgin Galactic еще в 2013 году заявила о своей вере в криптовалюту, предлагая оплачивать ей полеты в космос.

В Индонезии такие цифровые деньги используются в продуктовых магазинах. А на Кипре за крипту можно даже оплатить обучение в университете. Но, не смотря на популярность виртуальных расчетов, на деле мало кто знает о том, насколько они законны, можно ли в них инвестировать и с какими рисками придется столкнуться тем, кто решит использовать электронные деньги в качестве платежа?

Это связано, в первую очередь, с огромным количеством мифов, которые сопровождают виртуальные деньги, с момента их появления.

Разоблачая мифы

1. Криптовалюта незаконна

Это самый распространенный миф. Криптовалюта в данный момент официально в Украине не запрещена. Называть ее незаконной – некорректно. Следуя правилу "разрешено все, что не запрещено", по всему миру криптовалюту, в частности, биткойн, используют как средство платежа.

Во многих странах электронные деньги официально признаны "частными деньгами" или финансовым активом, который подчиняется общим правилам финансового регулирования.

2. Цифровые деньги созданы для финансирования терроризма

Утверждение, что виртуальные деньги были созданы в террористических целях и разрушения экономики, совершенно не соответствует истине.

Криптовалюта является только одним из финансовых инструментов, применение которых зависит от того, в чьих руках она находится. Надо учесть, что наличные деньги для нелегальных операций используют намного чаще, но это не становится причиной для критики или запрета налички.

3. Крипта – это гигантская финансовая пирамида

Многие склонны считать криптовалюту очередной финансовой пирамидой. Однако ученные-экономисты все чаще опровергают такие подозрения. В отчёте 2014 года Совет Федерации Швейцарии в ответ на неоднократно поднимавшийся вопрос, является ли "биткойн" финансовой пирамидой, официально заявил, что система виртуальных денег не делает типичные обещания прибыли, поэтому пирамидой считаться не может.

Аналогичный вывод содержит заключение правительства Великобритании. Так, в документе под названием "Цифровые валюты: ответ на запрос информации" центральный аппарат Великобритании указал, что использование цифровых валют представляет минимальные риски для финансовой стабильности и кредитно-денежной системы государства.

Правовое регулирование в Украине и мире

Первое, что следует отметить: криптовалюта, с точки зрения национального законодательства, не является деньгами.

Еще в ноябре 2014 года Национальный банк дал разъяснение, что он рассматривает "виртуальную валюту" биткойн как денежный суррогат, который не обеспечен реальной стоимостью, и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства.

Однако разъяснение НБУ не устанавливает ответственность за использование криптовалют и потому является скорее предостережением, чем нормой.

Суды, рассматривая споры относительно виртуальных расчетов, приходят к единогласному мнению, что криптовалюта не является ни вещью, ни имущественными правами и вообще не несет в себе никаких материальных признаков.

В мире отношение к системе виртуальных денег существенно отличается. Некоторые страны всячески их поощряют (Австралия, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур), некоторые – устанавливают для цифровых денег серьезные ограничения (Индонезия, Китай, Россия).

Прямые запреты на сегодняшний день установлены только в Боливии, Эквадоре, Таиланде и Вьетнаме. А большинство правительств выбрали линию нейтралитета, избегая каких-либо решений относительно виртуальной валюты.

В некоторых странах, например, в Японии, криптовалюта признается финансовым активом. При этом электронные деньги не считается законным платежным средством, а рассматриваются как средство обмена.

В Канаде же, напротив, можно даже получить цифровую заработную плату. А криптовалюта, полученная в результате майнинга, облагается подоходным налогом.

Испания еще в 2014 году признала биткойн официальной платежной системой. Эта инициатива исходила от налоговой инспекции страны, которая провела анализ использования криптовалюты в стране и пришла к выводу, что этот процесс необходимо легализировать и обложить налогом.

Особый подход к оценке виртуальных денег демонстрирует Россия. Так, еще в феврале 2014 года генеральная прокуратура РФ объявила криптовалюту как денежный суррогат, который активно используется наркомафией для осуществления платежей при реализации наркотиков. А в 2015 году в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за майнинг и распространение криптовалют.

Исходя из такой статистики, напрашивается вывод, что признание цифровой валюты во многом зависит от степени развития страны.

Государства со слабой экономикой не готовы к внедрению подобных платежных систем. И наоборот, высокоразвитые страны все же стремятся урегулировать электронные платежи, взяв их под свой контроль и обложив налогами.

Налогообложение

Действующий налоговый кодекс Украины обязывает декларировать доход, полученный на территории Украины и уплачивать соответствующие налоги. Уклонение от уплаты налогов является правонарушением и грозит привлечением виновных к административной и уголовной ответственности.

В тоже время, пока биткойн официально не признан в Украине, то и администрировать операции с криптовалютой, фактически, невозможно.

Касательно этого существует показательное решение Европейского суда по правам человека от 22 октября 2015 года в деле "Хедквист против Швеции", где суд постановил, что операции с биткойнами и другими виртуальными валютами на территории Евросоюза не должны облагаться налогом на добавленную стоимость.

Поводом для юридического рассмотрения статуса криптовалют послужило полученное властями Швеции обращение от гражданина страны Дэвида Хедквиста. Он планировал официально запустить коммерческий сервис, который бы обменивал биткойны на традиционные валюты и обратно.

Однако, изучив вопрос, Хедквист обнаружил, что подобные сделки облагаются НДС, так как биткойны имеют юридический статус товара. А налоги в Швеции, и без того слишком высокие. В итоге Европейский суд постановил, что, поскольку биткойны были созданы лишь "как средство платежа", то их следует рассматривать как традиционную валюту, а не как товар.

Соответственно, по новым европейским правилам, сделки, связанные с валютами, банкнотами и монетами, используемыми в качестве законного платежного средства, не должны облагаться налогом на добавленную стоимость.

Следует отметить, что решения Европейского Суда являются обязательными на территории Украины. Соответственно, в спорах с налоговой суды часто ссылаются на решение в деле "Хедквист против Швеции" и приходят к единогласному выводу, что операции с криптовалютой не должны облагаться НДС.

Такая позиция, например, была отображена в постановлении Харьковского окружного административного суда от 13 октября 2016 года № 820/5120/16 по иску предприятия об отмене индивидуальной налоговой консультации.

При этом нужно учитывать, что упомянутое судебное решение касается только НДС. Так, доход физического лица, полученный в виде цифровой валюты, в Украине облагается налогом по стандартной ставке 18%, а прибыль юридических лиц – в зависимости от системы налогообложения такого лица.

Риски

Риски, связанные с использованием цифровых денег, несомненно, существуют. Однако они связаны не столько с самой криптовалютой, сколько с отсутствием конкретных норм права, регулирующих ее обращение.

Сегодня основным риском, связанным с подобными расчетами является то, что налоговая служба может признать такие операции нереальными, а саму сделку – ничтожной. Однако, при надлежащем документальном оформлении трансакций, и этот риск можно минимизировать.

Что касается уголовной ответственности за использование криптовалют, то этот риск скорее преувеличен. Анализ реестра судебных решений показал, что лица, использовавшие биткойн в личных и законных целях, к уголовной ответственности не привлекались.

Конечно, как и любая другая новая технология, криптовалюты для многих могут показаться сложными и подозрительными. Но следует помнить не только о рисках, но и перспективах.

Так или иначе, независимо от мнения правительства, виртуальные деньги существуют и используются в Украине. И чем раньше государство перестанет закрывать на это глаза и урегулирует правовой статус криптовалют, тем быстрее и качественнее изменится наш финансовый рынок.

Наталья Мисник, юрист юридической фирмы Астерс