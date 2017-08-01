OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини вівторка, 1 серпня.

Про Канаду. З нею у нас тепер Зона вільної торгівлі. Офіційно з 1 серпня. Президент назвав це "вікном колосальних можливостей".

Про держбюджет. Порошенко підписав зміни. Доходи планується збільшити, дізнайтесь на скільки.

Про пенсійну реформу. За словами замміністра соціальної політики, на її реалізацію у 2018 знадобиться додатково 40 мільярдів гривень.

Про газ. Транзит російського газу на території України зріс на 22,8% і досяг рекордного за останні 6 років рівня.

Про вугілля. Україна переплатить за вугілля з США, але тим самим підтримає американських шахтарів.

Про Укрнафту. Компанія подала до суду на Кабінет міністрів.

Про ОПЗ. Одеський припортовий завод скоротив чистий збиток вдвічі. Але чистий дохід також скоротився.

Про МАУ. Антимонопольний комітет заявляє, що МАУ отримувала непрозорі знижки від аеропорту "Бориспіль".

Про Bitcoin. Через суперечку між власниками Bitcoin розділився на дві криптовалюти.

Про штучний інтелект. Керівництво соцмережі Facebook відключило систему штучного інтелекту, бо вона вигадала власну мову. А Маск попереджав.

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