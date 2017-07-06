OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 6 липня.

Про Siemens. Зранку Reuters повідомив, що газові турбіни Siemens, незважаючи на санкції ЄС, доставили в Крим. Компанія заперечила цю інформацію.

Про зовнішній борг України. За словами Гройсмана, він становить - 80% ВВП.

Про НАБУ і Приватбанк. НАБУ провела обшуки в головному офісі Приватбанку. За словами Приватбанку - це спільна робота щодо аналізу "токсичного портфеля" кредитів попередніх власників банку.

Про "Бориспіль" і Ryanair. Аеропорт Бориспіль підписав свою версію договору з Ryanair, не врахувавши вимоги перевізника.

Про НБУ. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 12,5%, погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році до 1,6% з 1,9 та погіршив прогноз зростання золотовалютних резервів.

І ще про НБУ. Тепер Нацбанк очікує отримати від МВФ 3 мільярди доларів замість 4,5 мільярда.

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